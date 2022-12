Analyse AOF mi-séance Wall Street - Le recul des bourses américaines

(AOF) - Après avoir clôturé dans le vert hier, les marchés actions américains sont orientées à la baisse à la mi-séance. L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,2% en octobre contre +0,3% attendu. Cette statistique conforte les anticipations des investisseurs alimentées par les propos de Jerome Powell. Le président de la Fed a confirmé hier que " le rythme des hausses de taux pourrait ralentir dès la réunion de décembre ". Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,94% à 34 265 points tandis que le Nasdaq grappille 0,04% à 11 472 points.

Salesforce (-9,20% à 145,26 dollars) est expédié à la dernière place du Dow Jones par le départ du co-Directeur général, Bret Taylor, et la présentation de perspectives mitigées. Au 31 janvier 2023, date du départ de Bret Taylor, le fondateur, Marc Benioff deviendra PDG du fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance alors qu'il était partageait jusqu'alors avec lui la direction du groupe. " Après une longue réflexion, j'ai décidé de revenir à mes racines entrepreneuriales ", a expliqué Bret Taylor.

Les chiffres macroéconomiques

225 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 235 000. On comptabilisait 241 000 inscriptions la semaine précédente, chiffre révisé de 240 000.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,7% en octobre et leur consommation a augmenté de 0,8% sur le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,4% et +0,8% après 0,4% et +0,6% en septembre.

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,3% en octobre sur un mois. C'est moins que prévu par rapport aux attentes (+0,5%), contre +0,3% le mois précédent. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, cet indice (core) a augmenté de 0,2% en octobre, à comparer avec un consensus de +0,3% et +0,5% en septembre.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre est ressorti à 47,7 tout proche du consensus établi à 47,6, a indiqué S&P Global. Il était de 50,4 en octobre.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre est ressorti à 49 alors qu'il était attendu à 49,8 après 50,2 en septembre.

Les dépenses de construction ont diminué de 0,3% en octobre aux Etats-Unis comme il avait été prévu. Elles avaient augmenté de 0,1% en septembre.

Les valeurs à suivre

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a fait part de son intérêt pour l'éditeur de logiciels américain dédié au cloud computing, Nutanix, affirme Bloomberg. HPE a eu des discussions avec Nutanix au cours des derniers mois, ont déclaré les sources du groupe de médias, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire n'est pas publique. Les pourparlers entre les entreprises ont été intermittents et il n'est pas certain qu'elles parviennent à un accord sur le prix, ont-elles ajouté.

Johnson & Johnson

Le laboratoire pharmaceutique américain Johnson & Johnson annonce que son conseil d'administration a élu son CEO Joaquin Duato au poste supplémentaire de président du conseil d'administration, à compter de janvier 2023. Il succède à Alex Gorsky, CEO de 2012 à 2022, qui se retire après 30 ans de carrière chez J&J. Joaquin Duato est CEO de Johnson & Johnson et membre du conseil d'administration depuis le 3 janvier 2022. Il a exercé diverses fonctions de direction au sein du groupe depuis 2005, dirigeant notamment de 2009 à 2011 la filiale Janssen pour le continent américain.

Salesforce

Salesforce a annoncé que Bret Taylor quittera ses fonctions de vice-président et de co-Directeur général de Salesforce, à compter du 31 janvier 2023. À cette date, le fondateur, Marc Benioff deviendra PDG du fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance. " Après une longue réflexion, j'ai décidé de revenir à mes racines entrepreneuriales ", a expliqué Bret Taylor.