Analyse AOF mi-séance Wall Street - Des indices prudents avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé. Après avoir réagi hier au rapport sur l'emploi en mars, publié vendredi dernier, les investisseurs réagiront mercredi à la publication des chiffres de l'inflation pour mars. Un ralentissement des prix à la consommation est attendu. Les marchés s’attendent à ce que la Fed mette fin prochainement à son cycle de hausse des taux et commence à les réduire plus tard cette année. Ce scénario sera soumis au test de l’inflation de mars. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,24% à 33 667,35 points et le Nasdaq recule de 0,43% à 12 032,51 points.

Producteur d'or américain, Newmont Corporation recule de 0,79% à 50,67 dollars après avoir soumis au conseil d'administration de Newcrest Mining Limited (entreprise minière australienne), une proposition " indicative révisée et non contraignante " de rachat. Après une première offre en février à 17 milliards de dollars, Newmont propose désormais 19,5 milliards de dollars, ce qui représente 16% de plus que la proposition initiale de février. Newmont affirme que cette " offre améliorée à ces conditions est la meilleure et la dernière, sous réserve qu'aucune proposition supérieure n'émerge ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique de grande importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

General Electric

General Electric a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un contrat de UCED Group, la division énergie du groupe d'investissement tchèque Creditas Group, qui se concentre principalement sur les investissements à long terme dans les industries conservatrices. GE fournira une turbine à gaz aérodérivée LM6000 PC Sprint pour agrandir la centrale électrique de réserve d'UCED Prostějov afin d'aider à stabiliser le réseau et de soutenir la croissance des énergies renouvelables en République tchèque.

KKR

Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire dans le groupe de communication, FGS Global. Selon les termes de l'accord, WPP restera propriétaire de la majorité du capital et les employés de FGS resteront des actionnaires importants. FGS Global est valorisé 1,425 milliard de dollars dans le cadre de cette transaction. Golden Gate Capital, la société de private investment qui est actionnaire de FGS Global depuis 2016, va céder sa participation à KKR.

Intercontinental Exchange

L'autorité de la concurrence américaine (FTC) a demandé à un tribunal fédéral d'émettre une injonction préliminaire pour empêcher Intercontinental Exchange (ICE) de réaliser son projet d'acquisition du fournisseur de technologie de prêt hypothécaire Black Knight dans l'attente de l'issue de la contestation administrative de l'opération par la FTC.

Moderna

Moderna est attendu en baisse à Wall Street après avoir déclaré s'attendre à ce que ses ventes de produits respiratoires se situent entre 8 et 15 milliards de dollars en 2027, avec un bénéfice d'exploitation entre 4 et 9 milliards de dollars. Ce segment sera soutenu par 6 à 8 milliards de dollars d'investissements supplémentaires en recherche et développement au cours des prochaines années.

Newmont

Production d'or américain, Newmont Corporation a soumis au conseil d'administration de Newcrest Mining Limited (entreprise minière australienne), une proposition " indicative révisée et non contraignante " de rachat. Après une première offre en février à 17 milliards de dollars, Newmont propose désormais 19,5 milliards de dollars. Newmont affirme que cette " offre améliorée à ces conditions est la meilleure et la dernière, sous réserve qu'aucune proposition supérieure n'émerge ".

Tesla

Tesla est attendu en hausse à Wall Street même si Mike Gallagher, président républicain d'une commission spéciale de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois, a déclaré lundi qu'il était préoccupé par la dépendance du constructeur de voitures électriques à l'égard de l'Empire du Milieu. Ces propos ont été tenus 24 heures après que le groupe a annoncé son intention d'ouvrir une usine de batteries Megapack à Shanghai. Le parlementaire a déclaré ignorer comment le PDG de Tesla, Elon Musk, concilie le soutien du gouvernement américain à Tesla avec ses activités en Chine.