Analyse AOF mi-séance Wall Street - Des indices en ordre dispersé ; Walmart et Cisco en vedette

Tyson Foods, le producteur américain de produits alimentaires transformés, envisage de vendre ses activités dans le secteur de la volaille en Chine, selon des sources proches du dossier citées par l'agence Reuters. Toujours selon elles, l'opération en est à un stade préliminaire et le groupe a engagé Goldman Sachs comme banque conseil sur cette cession.

Entreprise informatique américaine, Cisco a terminé l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Ses revenus ont progressé de 11% à 57 milliards de dollars sur un an. Sur ce trimestre, son bénéfice par action (GAAP) de 0,97 cents est en progression de 43 % par rapport à l'année précédente. Sur ce trimestre, son flux de trésorerie opérationnel à 6 milliards de dollars est en augmentation de 62%

BAE Systems a conclu un accord définitif d'achat d'actions pour acquérir l'activité Ball Aerospace (constructeur et équipementier aérospatial américain) de Ball Corporation (entreprise américaine d'emballage) pour un montant d'environ 5,55 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels. La transaction proposée sera traitée comme un achat d'actifs à des fins fiscales fédérales, avec un avantage fiscal net actualisé d'environ 750 millions de dollars, ce qui rend la contrepartie économique sous-jacente pour l'entreprise d'environ 4,8 milliards de dollars.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 35 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 34 milliards de pieds cube était attendue, après une hausse de 29 milliards la semaine précédente. Selon les estimations de l'EIA, le gaz stocké s'élevait à 3 065 milliards de pieds cubes le vendredi 11 août 2023. Les stocks sont supérieurs de 549 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 299 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 2 766 milliards de pieds cubes.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 12 en août, à comparer avec un consensus de -10 et -13,5 en juillet.

