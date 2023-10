Analyse AOF mi-séance Wall Street - Des indices en hausse, le 10 ans américain toujours en repli

Pour la troisième fois de l'année, Pepsico relève ses prévisions de bénéfice annuel misant sur les multiples augmentations de prix déployées sur ses principaux marchés. La multinationale agroalimentaire vise désormais un bénéfice par action de 7,54 dollars pour l'exercice 2023, contre une prévision antérieure de 7,47 dollars, soit 11% d'augmentation. Elle s'attend toujours à une croissance interne des revenus de 10 % pour cette année. Au troisième trimestre, ses revenus s'élèvent à 23,5 milliards de dollars et son bénéfice net s'affiche à 3,11 milliards de dollars.

Pepsico gagne 1,41% à 163,64 dollars au Nasdaq après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel pour la troisième fois de l'année grâce aux multiples augmentations de prix déployées sur ses principaux marchés. " On s'attend à ce que notre BPA à taux de change constants pour l'ensemble de l'exercice 2023 augmente de 13% (contre 12% auparavant). Notre chiffre d'affaires organique de 2023 devrait augmenter de 10% ", a déclaré Ramon Laguarta, président-directeur général de la multinationale agroalimentaire à l'occasion de la publication de solides résultats au troisième trimestre.

(AOF) - Les marchés actions américains progressent à mi-séance dans le sillage des Bourses européennes. Cette hausse intervient suite à la détente sur les taux longs et trois jours après la flambée de violence au Moyen-Orient. Le taux à 10 ans américain chute maintenant de 16 points de base à 4,64%, affaibli par des commentaires de membres de la Fed. Côté valeurs, Pepsico a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l'année 2023. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,62% à 33 814,35 points et le Nasdaq avance de 1,17% à 13 641,30 points.

