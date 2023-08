Analyse AOF mi-séance Wall Street - Des indices au vert ; l'inflation américaine en légère hausse

(AOF) - À mi-séance, les marchés actions américains évoluent en hausse après la publication des chiffres de l'inflation en juillet aux Etats-Unis. Très attendu des investisseurs, l’indice des prix PCE s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin selon le département du travail. Coté valeurs, Walt Disney brille en bourse après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe de luxe Capri s'envole de plus de 56% après l'annonce de son rachat par Tapestry. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,69% à 35 366,28 points et le Nasdaq s’adjuge 0,77% à 13 827,73 points.

Walt Disney s'adjuge 2,78% à 89,94 dollars. Le géant du divertissement a publié au titre du troisième trimestre un BPA de 1,03 dollar, soit au-dessus des attentes des analystes : 0,99 dollar. Son chiffre d'affaires, en hausse de 4% sur un an, ressort à 22,33 milliards de dollars sur ce troisième trimestre, en deçà du consensus de 22,5 milliards de dollars et contre 21,5 milliards il y a un à la mêem période. Sur les 9 premiers mois de son activité, le groupe affiche des revenus en hausse de 8% pour atteindre les 67,6 milliards de dollars contre 62,5 milliards un an auparavant.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice des prix PCE a augmenté de 0,2% en juillet aux Etats-Unis en ligne avec les attentes après une hausse aussi de 0,2% en juin. Cet indice s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie ressort pour sa part à 0,2% comme le consensus et en juin.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 248 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 230 000, après 227 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 29 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 25 milliards de pieds cube était attendue, après une hausse de 14 milliards la semaine précédente. Selon les estimations de l'EIA, le gaz stocké s'élevait à 3 030 milliards de pieds cubes le vendredi 4 août 2023. Les stocks sont supérieurs de 535 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 305 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 2 725 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Alibaba a dégagé un bénéfice net de 4,55 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par titre, en progression de 48% pour la période avril-juin. Le géant chinois de l'é-commerce a généré un chiffre d'affaires de 234,16 milliards de yuans (32,29 milliards de dollars) au cours de son premier trimestre, en hausse de 14%, contre un consensus de 224,92 milliards de yuans.

Amazon

Amazon Web Services (AWS), société d'Amazon.com, a lancé AWS Build, un nouveau programme mondial conçu pour aider les entrepreneurs au début de leur parcours dans le cloud à construire, affiner et lancer leurs applications innovantes. Pendant 10 semaines, une cohorte de 500 fondateurs de startups du monde entier recevra des conseils commerciaux et techniques afin d'exploiter au mieux la flexibilité et l'évolutivité de la pile technologique d'AWS pour lancer leurs produits minimum viables (MVP : Minimum Viable Products).

Eli Lilly

Eli Lilly and Company a finalisé l'acquisition de DICE Therapeutics, Inc. Cette acquisition élargit le portefeuille de Lilly dans le domaine de l'immunologie en y incluant les nouveaux candidats thérapeutiques oraux de DICE, y compris les inhibiteurs oraux de l'IL-17 actuellement en développement clinique, pour traiter les maladies chroniques dans le domaine de l'immunologie.

Tapestry

Groupe de mode et de luxe, Tapestry annonce l'acquisition de Capri Holdings Limited, devenant ainsi une puissante maison mondiale de marques emblématiques dans ce secteur d'activité. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Capri Holdings recevront 57 dollars par action en espèces pour une valeur d'entreprise totale d'environ 8,5 milliards de dollars. L'entreprise combinée a généré un chiffre d'affaires annuel global de plus de 12 milliards de dollars, avec une présence dans plus de 75 pays.

Target/Starbucks

Située à Minneapolis dans le Minnesota, l'entreprise de grande distribution Target a annoncé qu'il allait étendre à grande échelle son service de livraison en drive des boissons et aliments Starbucks grâce à son application Target. Après un projet pilote réussi, " Drive Up with Starbucks " sera déployé dans plus de 1 700 magasins Target d'ici le début du mois d'octobre. Le service permettra de commander un café Starbucks ou de la nourriture proposée par la chaîne de cafés et d'être livré dans sa voiture. Target et Starbucks collaborent ensemble depuis plus de 20 ans.

Walt Disney

Walt Disney, dont le titre a reculé de 1,4% après la clôture, a publié au titre du troisième trimestre un BPA de 1,03 dollar, soit au-dessus des attentes des analystes : 0,99 dollar. Son chiffre d'affaires, en hausse de 4% sur un an, ressort à 22,33 milliards de dollars sur ce troisième trimestre, en deçà du consensus de 22,5 milliards de dollars. Le géant du divertissement a réduit à 512 millions de dollars la perte de sa division " streaming ", qui était déficitaire d'environ 1 milliard de dollars à la même période l'an dernier.