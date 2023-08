Analyse AOF mi-séance France / Europe - Repli des marchés européens après des statistiques décevantes

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge cette première séance du mois d'août après plusieurs signaux négatifs concernant l'activité manufacturière. En France, l'indice PMI s’est replié de 46,0 en juin à 45,1 en juillet, signe d'une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier français. En zone euro, le PMI manufacturier se contracte à 42,7 en juillet après 43,4 en juin. Coté valeurs, Euroapi a grimpé au SBF 120 après une hausse de son résultat net semestriel. Le CAC 40 a perdu 1,22% à 7 406,08 points et l'Eurostoxx a reculé de 1,38% à 4 409,70 points.

HSBC a gagné 1,45% à 655,70 pence à Londres après avoir présenté ce matin de robustes résultats au premier semestre 2023. Sur cette période, la banque internationale et britannique a dégagé un bénéfice avant impôt en augmentation de 12,9 milliards de dollars pour atteindre 21,7 milliards de dollars. En outre, ses revenus ont bondi de 12,3 milliards de dollars pour s'élever à 36,9 milliards de dollars, soit une hausse de 56% sur un an. Cette augmentation est due à la hausse des revenus nets d'intérêts dans toutes ses activités mondiales, et à l'augmentation des taux d'intérêt.

Grimpant de plus de 5% à mi-séance, Atos a reculé de 3,96% à 9,07 euros au SBF 120. Le géant de l'informatique avait retrouvé des couleurs après deux dernières séances des plus compliquées (-22,59% vendredi et -16,39% hier) dans le sillage de sa publication du premier semestre marquée par une perte nette de 600 millions d'euros. Ce mardi, le groupe a conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment, prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100% de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (TFCo) à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.

Euroapi (+17,06% à 12,42 euros) a dégagé un résultat net de 62,8 millions d'euros au premier semestre 2023 par rapport à 16,7 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 46,8 millions d'euros de produit d'impôts différés lié à la réévaluation des actifs d'Euroapi Hongrie. Cependant, sur cette période, son EBITDA a reculé passant de 60,8 millions d'euros à 52,1 millions d'euros. Le " Core EBITDA " s'est établi à 62,5 millions d'euros, en baisse de 11,1% par rapport aux 70,3 millions d'euros du premier semestre 2022.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46,0 en juin à 45,1 en juillet, signalant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier français. Il s'est par ailleurs replié à son plus bas niveau depuis mai 2020. Il était attendu à 44,5.

En zone euro, le PMI manufacturier se contracte à 42,7 en juillet selon S&P Global après 43,4 en juin. Il est en ligne avec les attentes. Les données de l'enquête de juillet ont mis en évidence une baisse considérable de la production manufacturière dans la zone euro. Il s'agit d'une sixième baisse consécutive de l'indice global. Dans l'ensemble, les dernières données indiquent la plus forte détérioration des conditions du secteur manufacturier depuis mai 2020.

Le PMI manufacturier en Allemagne est ressorti en juillet à 38,8 a annoncé S&P Global. En ligne avec les attentes, Il était de 40,6 le mois dernier. Cette baisse s'explique par un recul important et persistant des nouvelles commandes. La baisse de juillet est la plus marquée depuis plus de trois ans. et reflète une demande plus faible pour toutes les grandes catégories de biens : biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'investissement. De nombreux de nombreux clients ont fait preuve d'attentisme et ont cherché à réduire leurs stocks.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet est ressorti à 49 en ligne avec les attentes, après 46,3 en juin, a indiqué S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management est ressorti à 46,4 en juillet, contre un consensus de 46,8 après 46 en juin.

Les dépenses de construction ont augmenté de 0,5% en juin aux Etats-Unis, alors que les analystes attendaient une progression de 0,6%. Elles avaient augmenté de 1,1% en mai.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,582 millions d'ouvertures de postes en juin, le consensus étant de 9,610 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9,616 millions.

A la clôture, l'euro a reculé de 0,31% à 1,0965 dollar.