Analyse AOF mi-séance France / Europe - Les marchés reculent en attendant les annonces des Banques centrales

(AOF) - Les marchés actions européens sont en recul à mi-séance. En attendant les annonces de la Banque d'Angleterre et de la BCE cet après-midi, les investisseurs ont appris que la Fed a augmenté d'un demi-point son principal taux d'intérêt, qui se situe dans la fourchette de 4,25 à 4,5%. Jérôme Powell a déclaré que de nouvelles hausses de taux sont à attendre. Le taux directeur est attendu à plus de 5% en 2023. Coté statistiques, l’inflation est ressortie à 0,4 % sur un mois en novembre en France. Vers 12h00, le CAC 40 perd 1,14% à 6654 points et l’EuroStoxx50 cède 1,39% à 3920 points.

En Europe, H&M enregistre un repli de 4,34% à 114,24 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm. La deuxième plus grande chaîne de magasins de prêt-à-porter au monde, a annoncé ce jeudi une augmentation de 10% de ses ventes nettes en glissement annuel entre les mois de septembre et novembre, dépassant légèrement les attentes du marché qui tablait sur une hausse de 9,5%. Pour cette période qui correspond au quatrième fiscal du géant suédois, les ventes nettes ressortent à 62,5 milliards de couronnes suédoises (5,75 milliards d'euros) contre 56,8 milliards un an plus tôt.

BioMérieux affiche ce matin une des plus fortes hausses du SBF 120, affichant un gain de 0,54% à 101,60 euros après avoir relevé ses objectifs 2022 en raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19. Le laboratoire affirme que les ventes de panels respiratoires Biofire seront ainsi plus élevées que prévu au quatrième trimestre. " Nous avions relevé nos estimations lundi sur ces arguments " a réagi Midcap Partners qui les ajuste à nouveau en hausse à la lueur de ces nouvelles indications.

Stef progresse de 2,69% à 87,80 euros. Lors de sa convention européenne, le groupe spécialisé dans les services de transport et de logistique sous température contrôlée dédiés aux produits alimentaires, a fait un point sur les avancées de son dernier plan stratégique en affirmant ses nouveaux objectifs pour 2022-2026. Stef ambitionne d'être le leader européen du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée et se fixe comme but de porter son chiffre d'affaires à 5 milliards d'euros à fin 2026.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 0,4 % sur un mois en novembre en France, après une hausse de 1,2 % le mois précédent, a indiqué l'Insee. La hausse était de 0,5% en première estimation. Sur un an, il a augmenté de 7,1 %, comme en octobre. Ce chiffre a été confirmé.

Le climat des affaires en France est resté stable en décembre, a indiqué l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se situe à 102 pour le quatrième mois consécutif. Il reste donc légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100). La situation conjoncturelle est stable en décembre dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail pour lequel elle s'améliore un peu.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en décembre 2022 par l'Insee, le climat des affaires dans l'industrie manufacturière est stable. À 101, l'indicateur synthétique reste légèrement au-dessus de sa moyenne (100). Il était attendu à 100.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de New York en décembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en décembre et les ventes au détail en novembre sont attendus à 14h30.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en novembre seront connus à 15h15 et les stocks des entreprises en octobre à 16 heures.

Vers 12h, l'euro perd 0,55% à 1,0623 dollar.