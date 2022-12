Analyse AOF mi-séance France / Europe - Les marchés actions européens dans le rouge, Derichebourg se démarque

(AOF) - Comme les quatre séances précédentes, les marchés européens continuent de baisser à mi-séance. En dépit des bonnes nouvelles concernant la politique anti-Covid en Chine, les investisseurs s’inquiètent des risques de récession alors que la Fed pourrait maintenir ses taux élevés et pour plus longtemps. Les investisseurs s'intéresseront en particulier aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 14h30. A Paris, Derichebourg se distingue signant la plus forte hausse du SBF 120. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,19% à 6 648 points et l'EuroStoxx50, 0,02% à 3 920 points.

A Paris, au lendemain de l'annonce de ses résultats annuels historiques, Derichebourg signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, bondissant de plus de 8% à 5,66 euros. L'Ebitda courant de l'opérateur de services aux entreprises et à l'environnement a atteint un niveau record, à 510,1 millions d'euros, progressant de 31,4%. Il était attendu à 490 millions d'euros. L'Ebitda courant représente 9,7% du chiffre d'affaires contre 10,7% sur l'exercice précédent. La contribution estimée d'Ecore est de 115 millions d'euros depuis son acquisition.

Carmat perd 17,10% à 10,86 euros après une levée de fonds de 31,1 millions d'euros réalisée au prix de 10,50 euros, soit une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture d'hier 7 décembre 2022. 2 960 710 actions nouvelles ordinaires ont été émises, représentant 15% du capital existant de la société avant la levée de fonds.

Vinci Airports (-0,48% à 97,38 euros) a finalisé le rachat auprès de Fintech d'une participation de 29,99 % du capital d'OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) pour un montant total de 1,17 milliard de dollars, et devient ainsi le premier actionnaire du groupe aéroportuaire mexicain. Cette opération fait suite à la signature d'un accord avec le précédent actionnaire en juillet 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont attendus à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,09% à 1,05 dollar.