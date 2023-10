Analyse AOF mi-séance France / Europe - Des marchés en ordre dispersé face aux fortes tensions géopolitiques en Israël

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël, qui ravive les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans ce contexte, les cours de pétrole s'envolent : le prix du baril de Brent de la mer du Nord gagne 3,04 % à 87 dollars. Coté statistiques, l'indice Sentix a reculé moins que prévu en octobre ressortant à -21,5 contre un consensus de -24. Si le secteur de la défense est recherché, les compagnies aériennes sont pénalisées. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,29% à 7 039,94 points et l'Eurostoxx50 recule de 0,31% à 4 131,50 points.

Air France-KLM (-3,8% à 11,99 euros), IAG (-4,19% à 149,8 euros), Lufthansa (-3,17% à 7,19 euros), Easyjet (-4,27% à 430,10 pence), Ryanair (-3,18% à 1 341 pence) et Wizz Air ( -3,99% à 1 853 pence) sont en forte baisse après la flambée de violence au Proche-Orient. Celle-ci fait monter les cours du pétrole (+2,96% à 86,93 dollars pour le baril de Brent). Plusieurs compagnies ont du en outre interrompre leurs liaisons avec la région: Air France-KLM a indiqué avoir suspendu les siens jusqu'à nouvel ordre.

Les valeurs des secteurs de la défense et des matières premières figurent en tête du CAC 40 suite à l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier, ravivant les tensions géopolitiques au Proche-Orient. Thales vire en tête de l'indice phare de la place parisienne gagnant 4,57% à 133,85 euros. Derrière, TotalEnergies occupe la deuxième du CAC 40 progressant de 1,87% à 61,47 euros. Ce regain de tension inattendu a entraîné une forte progression des cours des matières premières. Le baril de Brent gagne 3,3% à plus de 87,22 dollars.

Obiz (+0,99% à 6,10 euros) Obiz à l'issue du premier semestre de son exercice 2023, a dégagé un Ebitda de 705 000 euros, en amélioration de 75%. Son résultat net sur la période ressort à 13 000 euros contre une perte de 45 000 euros un an plus tôt. À fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 millions d'euros, soit une progression de 66%. La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 millions d'euros, en croissance de 18%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a baissé de 0,2% en août en Allemagne alors qu'elle était attendue à -0,1% contre -0,6% en juillet, a indiqué Destatis.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro, ressort à -21,5 en octobre, contre un consensus de -24 et après -21,5 le mois précédent.

Vers midi, l'euro perd 0,55% à 1,0531 dollar.