Analyse AOF France / Europe - Des indices proches de l'équilibre avant les minutes de la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes sont proches de l'équilibre à mi-séance, en attendant la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Hier, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que "les taux d'intérêt de la BCE devraient se maintenir au cours des prochains trimestres". Coté valeurs, LVMH figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après qu'UBS a dégradé sa recommandation d'Achat à Neutre avec un objectif de cours abaissé à 770 euros. Vers 12h, le CAC 40 recule de 0,18% à 7 233,61 points et l'Eurostoxx50 est stable à 4 342,02 points.

Plus fort repli de l'indice FTSE MIB, le titre Banca MPS perd 8,04% à 2,825 euros après l'annonce de la cession du quart de son capital par l'Italie. Rome détenait un peu plus de 64% du capital de la banque italienne depuis son sauvetage en 2017 et avait échoué à la reprivatiser il y a deux ans. Dans le cadre d'une procédure accélérée, le ministère des Finances a placé un peu moins de 315 millions d'actions auprès d'investisseurs institutionnels italiens et étrangers au prix de 2,92 euros. Ce dernier fait ressortir une décote de 4,9% par rapport à la clôture du 20 novembre.

En Europe, Stellantis et le groupe chinois CATL ont annoncé la signature d'un accord non engageant (MoU) pour l'approvisionnement local de cellules et modules de batteries LFP destinés à alimenter la production européenne des véhicules électriques de Stellantis. Les batteries utilisant cette technologie ont comme avantage d'être plus abordables et d'avoir une longue durée de vie. Afin de soutenir la stratégie du constructeur automobile en matière d'électrification, les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise détenue à parité. Le titre du constructeur abandonne 1,05% à 18,69 euros.

LVMH (-1,37% à 707,90 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après qu'UBS a dégradé sa recommandation d'Achat à Neutre avec un objectif de cours abaissé à 770 euros. Dans sa note d'analyse, le broker justifie sa décision expliquant que "dans un contexte sectoriel moins certain et après plusieurs années de surperformance par rapport aux autres, les gains de parts de marché du groupe pourraient entrer une phase de consolidation". Il souligne cependant que l'entreprise continue d'offrir l'un des profils de croissance les plus défensifs de l'industrie du luxe.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements anciens en octobre seront communiquées à 16h.

Aux Etats-Unis, les éléments du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront communiquées à 20h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,03% à 1,0947 dollar.