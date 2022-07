Analyse AOF clôture Wall Street - Walmart avertit et plombe les indices

(AOF) - Les marchés américains confirmé leurs pertes en seconde partie de séance, affaiblis par le secteur de la distribution. Walmart a en effet lancé un avertissement sur ses résultats. Ce profit warning illustre les difficultés du consommateur américain confronté à une inflation élevée. Mais les résultats de société ont aussi réservé leur lot de bonnes surprises : Coca-Cola, UPS… Les données économiques du jour ont pour leur part déçu, notamment la confiance des consommateurs en juillet. Le Dow Jones a perdu 0,71% à 31 761,64 points et le Nasdaq Composite, 1,87% à 11 562,57 points.

Walmart (-7,60% à 121,98 euros %) a affiché le plus fort recul du Dow Jones après avoir abaissé ses objectifs de profits annuel et trimestriel, la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant ayant freiné les dépenses des clients. Cet avertissement pénalise fortement le secteur de la vente au détail et conforte le scénario d’une réduction des dépenses des consommateurs confrontés à une inflation élevée. Le groupe prévoit une baisse de 11% à 13 % de son bénéfice opérationnel annuel, soit bien plus que le repli de 1% attendu.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé à 95,7 en juillet après 98,4 en juin. Le marché anticipait 97,

590 000 ventes de logements neufs ont été enregistrées en juin aux Etats-Unis en rythme annuel, un niveau inférieur au consensus de 660 000 et au chiffre de mai, qui a été révisé de 696 000 à 642 000.

L’indice S&P Case Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a augmenté de 20,5% en mai après une hausse de 21,2% en avril. Le consensus s’élevait à 20,6%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

3M

Le groupe industriel 3M a dévoilé des profits plus élevés et annoncé la scission de ses activités de soins de santé. Au deuxième trimestre, le bénéfice net, part du group, est tombé à 78 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 14 cents contre respectivement 1,52 milliards de dollars et 2,59 dollars un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est cependant ressorti à 2,48 dollars là où le marché anticipait 2,42 dollars. Les ventes ont reculé de 3% à 8,7 milliards de dollars contre un consensus de 8,54 milliards de dollars. 3M affiche cependant une croissance interne de 1%.

Coca-Cola

Coca-Cola a présenté une performance meilleure que prévu et rehaussé sa prévision de croissance interne annuelle. Au deuxième trimestre, le numéro un mondial des sodas a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en recul de 28% à 1,9 milliard de dollars, soit 44 cents par action contre. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 70 cents, dépassant de 3 cents les anticipations des analystes. Les revenus ont augmenté de 12% à 11,325 milliards de dollars, à comparer au consensus de 10,68 milliards.

General Electric

General Electric a enregistré une perte par action de 0,28 dollar au deuxième trimestre, soit une amélioration par rapport à l'exercice précédent où elle était de 1,08 dollar. Les revenus du groupe ont progressé de 2% à 18,64 milliards de dollars. Quant au free cashflow, il a baissé de 19% à 162 millions de dollars. Les commandes de la branche GE Aerospace ont augmenté de 5,49 à 6,91 milliards de dollars (+26%). Celle de GE Healthcare enregistrent un léger repli et diminuent de 4,807 à 4,849 milliards de dollars (-1%).

General Motors

Le bénéfice net part du groupe du constructeur automobile américain General Motors a diminué au premier semestre 2022 passant de 5,86 milliards à 4,63 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action ajusté est passé de 4,21 à 3,23 dollars. L'ebit ajusté a diminué de 8,53 à 6,38 milliards de dollars. En revanche, les revenus du fabricant automobile ont progressé de 66,64 à 71,74 milliards de dollars.

McDonald's

McDonald's, le géant américain de la restauration rapide, a publié bénéfices supérieurs aux attentes. Sur le deuxième trimestre, le bénéfice net a chuté de 46% à 1,2 milliard de dollars. Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 2,55 dollars, dépassant les 2,47 dollars attendus par les analystes. Les revenus du groupe ont décliné de 3% à 5,72 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de consensus.

UPS

Le spécialiste de la messagerie UPS a dévoilé des résultats supérieurs au consensus au premier trimestre. Le concurrent de FedEx a généré un profit net de 2,85 milliards de dollars, soit 3,25 dollars par action contre 2,66 milliards de dollars, soit 3,03 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,29 dollars, là où le marché anticipait 3,16 dollars. Les revenus ont augmenté de 5,7% à 24,77 milliards de dollars, à comparer au consensus FactSet de 24,63 milliards de dollars.

Walmart

Walmart, la chaîne américaine de supermarchés, a effectué un warning sur l'exercice en cours, réduisant ses prévisions pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2023. Le groupe prévoit une baisse de 11% à 13 % de son bénéfice opérationnel, soit bien plus que le repli de 1% attendu auparavant.

Whirlpool

Whirlpool a annoncé une perte au deuxième trimestre due à l'abandon de ses activés en Russie, l'obligeant à réduire ses perspectives de croissance pour l'année. Au cours de cette période, le géant américain des appareils ménagers a affiché un déficit de 371 millions de dollars et 6,62 dollars par titre, contre un bénéfice de 581 millions de dollars sur la période correspondante, l'an dernier. La charge sur la vente des opérations en Russie s'établit à 747 millions de dollars.

