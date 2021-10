Analyse AOF clôture Wall Street - Wall Street pénalisé par les créations d'emplois et la remontée des taux longs

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge vendredi, dans le sillage de créations d'emplois décevantes aux Etats-Unis au mois de septembre. 194 000 postes ont été créés contre un consensus de 500 000, après 366 000 en août. Le Nasdaq a, lui, été pénalisé par la reprise des taux longs (+3,7 points de base à 1,614%) qui rend les valeurs technologiques moins attractives. A la clôture, le Dow Jones a ainsi cédé 0,03% à 34 746,25 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 0,51% à 14 479,54 points.

Chubb (+2,5% à 182,78 dollars) a signé un accord définitif pour acquérir les compagnies d'assurance vie et non-vie de Cigna, qui abritent les activités d'assurance dommages, complémentaire santé et vie, dans sept marchés d'Asie-Pacifique pour 5,75 milliards de dollars en espèces. Les opérations à acquérir comprennent les activités A&H et vie de Cigna en Corée, à Taiwan, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, à Hong Kong et en Indonésie, ainsi que sa participation dans une coentreprise en Turquie. Ces opérations ont généré environ 3 milliards de dollars de primes nettes souscrites en 2020.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont progressé de 1,2% en août, conformément aux attentes. Ils avaient augmenté de 0,6% en juillet.

Aux Etats-Unis, 194 000 postes ont été créés au mois de septembre. Les économistes tablaient sur 500 000 créations de postes après 366 000 (chiffre révisé de 235 000) en août. Le taux de chômage a reculé à 4,8% contre 5,2% le mois précédent. Le consensus le donnait à 5,1%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Chubb

Merck

Selon Reuters, les laboratoires pharmaceutiques indiens, Aurobindo Pharma et MSN Laboratories, ont demandé l'autorisation de mettre fin aux essais cliniques du molnupiravir, le traitement du Covid-19 développé par Merck, chez les malades atteintes de formes modérées de la maladie. Ce traitement ne montre pas d'efficacité marquée dans ces cas, a indiqué l'agence de presse. Par ailleurs, Berenberg a relevé son objectif de cours sur Merck de 86 à 92 dollars tout en réitérant sa recommandation Conserver.

Tesla

Elon Musk a annoncé jeudi que le siège de Tesla sera transféré de Palo Alto (Californie) à Austin (Texas), où le constructeur de véhicules électriques construit actuellement une nouvelle usine. «Pour être bien clair, nous allons continuer à étendre nos activités en Californie», a déclaré le célèbre entrepreneur, mais « on ne peut pas s'agrandir à l'infini dans la baie de San Francisco ». Ces propos ont été tenus à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Tesla.