Analyse AOF clôture Wall Street - Wall Street en hausse, tiré par les valeurs technologiques

Déjà en recul de 2,8% hier, Meta est attendu en baisse à New-York après une information du Wall Street Journal selon laquelle Instagram facilite la vente et le partage de contenus pédopornographiques. D'après le journal, une simple recherche avec des mots-clefs déboucherait sur des comptes qui utilisent ces termes pour faire la publicité de contenus montrant des abus sexuels sur des mineurs. Le géant des réseaux sociaux a reconnu, selon le WSJ, qu'il y avait des problèmes au sein de ses services de sécurité et a dit avoir créé un "groupe de travail" pour régler le problème.

Le distributeur de jeux vidéo américain, Gamestop, à perdu 17,89% à 21,44 dollars après l'annonce du départ inattendu de son Directeur général, Matt Furlong, un ancien d'Amazon. Le conseil d'administration a élu Ryan Cohen, son principal actionnaire, au poste de président exécutif, avec effet immédiat. Les responsabilités de M. Cohen comprennent l'allocation de capital et la supervision de la gestion.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse portés par un sursaut des valeurs technologiques. A rebours de la tendance du marché, GameStop a chuté de près de 18 % après la publication d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu. Les investisseurs prendront connaissance la semaine prochaine du prochain comité de politique monétaire de la Fed. Le Dow Jones a glané 0,50% à 33 833,61 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,02% 13 238,52 points.

