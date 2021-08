Analyse AOF clôture Wall Street - Wall Street a clôturé sur une note positive

(AOF) - Les indices américains ont clôturé sur une note positive vendredi dernier. Les craintes du début de semaine (variant Delta, croissance économique, "tapering", Afghanistan, réformes en Chine...) ont été mis de côté temporairement. Côté valeur, Foot Locker a profité de ses résultats nettement supérieurs aux attentes. Au son de la cloche, le S&P 500 a progressé de 0,81 % à 4 441,67 points, le Dow Jones de +0,65 % à 35 120,08 points et le Nasdaq Composite de +1,19 % à 14 714, 66 points. Toutefois, sur la semaine, ces indices sont en repli.

Foot Locker a filé à toute allure à Wall Street: le détaillant d'articles de sport a, en effet, grimpé de 7,26% à 58,34 dollars par action, dans le sillage de résultats trimestriels qui ont pulvérisé toutes les attentes. Au cours des 13 semaines qui se sont achevé fin juillet, l'enseigne new-yorkaise a fait état d'un bénéfice net de 430 millions de dollars, soit 4,09 dollars par action, contre 45 millions de dollars, soit 43 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté est lui de 2,21 dollars, soit plus de deux fois plus élevé le consensus FactSet (1,01 dollar).

Les chiffres économiques du jour

Aucune indicateur n'était au programme.

Les valeurs à suivre vendredi dernier

Adobe

Adobe est parvenu à un accord définitif visant à acquérir Frame.io, une plate-forme d'édition vidéo collaborative comptant plus d'un million d'utilisateurs, pour environ 1,3 milliard de dollars en cash. La start-up, qui a été créée en 2015, était soutenue par Insight Partners et Accel. La finalisation de l'opération est prévue lors du quatrième fiscal 2021 d'Abode.

Deere & Co

A l'occasion de la publication de solides résultats trimestriels, Deere & Co a relevé ses objectifs annuels. Le fabricant de matériel agricole vise désormais un bénéfice net compris entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, contre une précédente fourchette comprise entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars. Cela permet au titre du groupe de progresser d'environ 1% en pré-ouverture des marchés actions américains ce vendredi.

Foot Locker

Foot Locker a publié un bénéfice net au second trimestre 2021 de 430 millions de dollars, soit 4,09 dollars par action, contre 45 millions de dollars, soit 43 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté est lui de 2,21 dollars, soit plus de deux fois plus élevé le consensus FactSet (1,01 dollar). Le chiffre d'affaires a progressé de 9,5% à 2,275 milliards de dollars, alors que le consensus visait 2,098 milliards. En comparable, les ventes ont augmenté de 6,9 %, alors que le consensus FactSet prévoyait une baisse de 0,2 %.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé jeudi soir qu'Alex Gorsky, actuellement président du conseil d'administration et directeur général, occupera le poste de président exécutif du groupe et que le rôle de directeur général sera confié à Joaquin Duato, actuellement vice-président du comité exécutif de la société, à compter du 3 janvier 2022. Après la transition du rôle de CEO, M. Duato sera également nommé membre du conseil d'administration de l'entreprise.

Moderna

La Food and Drug Administration, la FDA, va réexaminer les données sur le vaccin anti-covid de Moderna, selon le Washington Post. Selon l'autorité sanitaire américaine, celui-ci pourrait entraîner une augmentation plus importante qu'estimée du risque cardiaque chez les hommes jeunes, affirme le quotidien.