Analyse AOF clôture Wall Street - Un vent d'optimisme après la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert au lendemain de la décision politique de la Fed. Même si Jerome Powell n’a pas exclu une nouvelle hausse des taux, les investisseurs ont la conviction que la Réserve fédérale s'inscrit en mode pause, à l'instar de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Au rayon des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu. Côté valeurs, Moderna chute après l'abaissement de ses perspectives annuelles. Le Dow Jones a gagné 1,70% à 33 839 points et le Nasdaq 1,78% à 13 294 points.

Moderna a terminé en nette baisse après l'abaissement de ses perspectives annuelles. Victime de l'accalmie sur le front du Covid-19, le laboratoire pharmaceutique (-6,52% à 71,23 dollars) n'attend plus pour 2023 que des ventes "d'au moins 6 milliards de dollars" contre "entre 6 et 8 milliards" précédemment . Il affiche une perte par action ajustée de 9,53 dollars sur le trimestre et 12,89 dollars sur neuf mois. Autre laboratoire ayant beaucoup bénéficié de la pandémie de Covid-19, Pfizer a publié mardi sa première perte trimestrielle depuis 2019, avec une perte par action ajustée à 0,17 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 2,8% en septembre aux Etats-Unis, après une baisse de 1% (révisée de 1,2%) le mois précédent. Les économistes tablaient sur une progression de 2,4%.

La productivité du secteur non-agricole a augmenté de 4,7% au troisième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 4,1% après 3,6% lors du précédent trimestre. Par ailleurs, le coût unitaire du travail a reculé de 0,8% contre un consensus de +0,7% après 3,2% précédemment.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 217 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 210 000, après 212 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb

Airbnb est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 3e trimestre. Alors que les résultats sont en ligne avec les attentes, ce sont les perspectives dessinées par le groupe qui ont déçu : " Nous constatons une plus grande volatilité au début au quatrième trimestre ", et surveillons de près les tendances macroéconomiques et les conflits géopolitiques qui pourraient avoir un impact sur la demande de voyages " déclare Airbnb dans son communiqué.

Bristol-Myers Squibb

Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a élu à l'unanimité Christopher Boerner au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er avril 2024. Il succède à Giovanni Caforio, qui prendra sa retraite après 23 années de service. Christopher Boerner a été nommé vice-président exécutif, directeur des opérations : à compter du 1er novembre, Christopher Boerner sera directeur général de Bristol Myers Squibb. Entré chez BMS en 2015, Christopher Boerner a été nommé vice-président exécutif et directeur de la commercialisation en août 2018.

British American Tobacco

Soraya Benchikh a été nommée au poste de directrice financière et directrice exécutive de British American Tobacco (BAT) et rejoindra le groupe à partir du 1er mai 2024. Elle succédera à Javed Iqbal, qui continuera d'exercer les fonctions de directeur financier par intérim jusqu'au 30 avril 2024. Soraya est présidente Europe de Diageo depuis janvier 2023, après avoir rejoint Diageo en juillet 2020 en tant que directeur général pour l'Europe du Nord. Soraya Benchikh a passé plus de 20 ans chez BAT (1998-2020) où elle a notamment été présidente de BAT France et directrice financière Europe.

Disney

Détenant jusque-là deux tiers de Hulu, Disney a fait savoir qu'il allait racheter les 33% restants, à NBC Universal, une filiale du cablo-opérateur Comcast, pour 8,6 milliards de dollars. Cette transaction " contribuera à la réalisation des objectifs de Disney en matière de streaming ", a fait savoir le géant américain du divertissement dans un communiqué. Disney avait ainsi pris le contrôle opérationnel de la plate-forme de streaming en 2019, avec la possibilité de détenir 100 % du capital à partir de 2024, en vertu de l'accord passé avec Comcast.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l'abaissement de ses perspectives pour 2023. Le bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 6,50 et 6,70 dollars, contre 9,70 et 9,90 dollars prévus en août. Le laboratoire américain a enregistré au 3e trimestre une perte ajustée par action de 0,10 dollar : il invoque la vente des droits sur l'olanzapine, ainsi que des charges de R&D liées à ses acquisitions, notamment Dice Therapeutics, Versanis Bio et Emergence Therapeutics.

Moderna

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des perspectives favorables et devrait ouvrir en hausse à Wall Street. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a vu son bénéfice net chuter de 48% à 1,49 milliards de dollars, soit 1,32 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,02 dollars, dépassant de 10 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 24%% à 8,63 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 8,51 milliards de dollars.

Mondelez

Au titre de son troisième trimestre fiscal, le groupe alimentaire américain Mondelez a publié des revenus en augmentation de 16% à 9,03 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 82 cents en croissance de 17%. Le groupe aux marques Oreo ou Toblerone relève ses estimations de croissance organique des revenus entre 14 et 15%, tandis que le bénéfice ajusté par action est anticipé en augmentation d'environ 16%. Pour Mondelez, il s'agit de la troisième révision en hausse des objectifs cette année.

Paypal

Le spécialiste du paiement en ligne Paypal est attendu en hausse à Wall Street à la faveur du relèvement de ses perspectives. Au troisième trimestre, la firme américaine a affiché un bénéfice net en recul de 23% à 1,02 milliard de dollars de dollars, soit 93 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,30 dollar, soit 7 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 9%, hors impact des changes, à 7,4 milliards de dollars.

Qualcomm

Starbucks

Starbucks, dont l'action avance de 3% en pré-Bourse, a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, ses revenus ayant bondi de 11% en glissement annuel à près de 9,4 milliards de dollars, contre 9,3 milliards de consensus. La demande soutenue pour ses cafés et boissons fraîches en Amérique du Nord a compensé la faible reprise en Chine. Les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 8 %. Les ventes en Chine ont crû de 5%, ce qui est largement inférieur à la hausse de 46% observée au troisième trimestre.

Tesla

Tesla a livré 72.115 véhicules électriques produits en Chine en octobre 2023 , soit une baisse de 2,6% par rapport au mois de septembre, selon l'Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA). Selon Reuters, la part de marché du constructeur américain sur le segment chinois des véhicules électriques est tombée à 9,89 % au troisième trimestre, contre 12,98 % au deuxième trimestre et 9,93 % un an plus tôt. BYD, plus grand rival chinois de Tesla, a assuré sa position de leader du marché.