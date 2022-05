Analyse AOF clôture Wall Street - Un vent d'inquiétude

(AOF) - Les marchés actions américains ont nettement reculé lundi. La peur de la "stagflation" hante les investisseurs. Dans un environnement inflationniste, les restrictions sanitaires en Chine pourraient fragiliser un peu plus la "supply chain" et attiser la hausse des prix. En parallèle, la stratégie de la Fed suscite l'inquiétude et tire les taux à la hausse. La banque centrale doit trouver l'équilibre parfait entre resserrement monétaire pour calmer les prix et souplesse pour éviter la récession. Le Dow Jones a cédé 1,99% à 32 245,7 points et le Nasdaq, 4,29% à 11 623,25 points.

Le titre du constructeur de véhicules électriques Rivian a dérapé de 20,94% à 22,76 dollars et évolue sur ses plus bas niveaux depuis son IPO en novembre dernier. La cause est à chercher du côté de Ford, l'un de ses plus importants actionnaires. Ce dernier serait en train de céder 8 millions de titres Rivian, selon les informations rapportées ce week-end par CNBC, qui ajoute que JPMorgan Chase planifierait également de vendre 13 à 15 millions d'actions Rivian pour un vendeur anonyme.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des grossistes américains ont augmenté de 2,3% au mois de mars par rapport à février, soit un ralentissement par rapport aux 2,8% de hausse au cours de la période précédente. Cela reste toutefois conforme aux attentes des analystes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BioNTech

BioNTech a publié un bénéfice de 3,7 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2022, soit plus du triple de l'an dernier, lorsque celui-ci atteignait 1,13 milliard. Cela représente un bénéfice de 14,24 euros par action, loin devant le consensus FactSet qui l'attendait à 9,16 euros. Le chiffre d'affaires de la biotech allemande, cotée au Nasdaq, a lui aussi plus triplé, passant de 2,05 milliards l'an passé à 6,37 milliards au trimestre dernier, pour un consensus de 4,34 milliards d'euros.

Coty

Coty a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles grâce à la forte demande pour ses produits cosmétiques de luxe. Au troisième trimestre clos fin mars, le groupe américain a réalisé un bénéfice net de 50,3 millions de dollars, contre une perte de 18,5 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3 cents contre un consensus de 2 cents. Les ventes ont grimpé de 15,4% à 1,19 milliard. Wall Street visait 1,15 milliard.

Rivian - Ford

La séance promet d'être mouvementée pour Rivian à Wall Street. Ford serait en train de céder 8 millions de titre du constructeur de véhicules électriques, selon les informations rapportées ce week-end par CNBC. La période de blocage post-introduction en Bourse a expiré dimanche.

Twitter

Il y a du nouveau sur le dossier Twitter. Elon Musk, qui a conclu un accord de rachat pour 44 milliards de dollars, souhaiterait multiplier par 5 le chiffre d'affaires annuel du réseau social à 26,4 milliards de dollars d'ici 2028. C’est du moins ce qu’a rapporté vendredi le New York Times, sur la base d’un document présenté récemment aux investisseurs par le directeur général de Tesla.

Tyson Foods

Tyson Foods a réalisé un bénéfice ajusté de 2,29 dollars par action au cours du second trimestre de son exercice fiscal 2022, bien au-dessus du consensus FactSet qui le donnait à 1,89 dollar. Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a quant à lui atteint 13,1 milliards de dollars, en hausse de 13,4% sur un an, contre des attentes à 12,84 milliards. Les ventes de viande de boeuf ont augmenté de 23,8%, celles de porc de 10,8%, et celles de poulet de 14,4%. Sur l'exercice Tyson vise désormais des revenus de 52 à 54 milliards de dollars, contre 49 à 51 milliards précédemment.