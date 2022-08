Analyse AOF clôture Wall Street - Un mois de juillet très favorable pour les actions américaines

(AOF) - Les marchés américains ont accru leurs gains vendredi en seconde partie de séance, soutenus par les résultats des entreprises. Jeudi soir, Apple et Amazon ont dévoilé des résultats rassurants, ce qui a bénéficié aux valeurs technologique. Le groupe pétrolier Exxon a, lui, présenté vendredi des comptes bien meilleurs que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,97% à 32 845,13 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,88% à 12 390,69 points. Le S&P 500 a pour sa part affiché sa meilleure performance mensuelle depuis 2020 : +9,1%.

L'action Apple (+3,28% à 162,51 dollars ) a affiché l'une des plus fortes hausses de l’indice Dow Jones. Le groupe technologique a finalement moins souffert que prévu de contraintes d'approvisionnement. Elles ont amputé ses revenus d’un peu moins de 4 milliards de dollars, après que le groupe a prévenu que ces problèmes de supply chain pourraient les réduire de 4 à 8 milliards de dollars. Si ceux-ci ont touché particulièrement les Mac, ils ont relativement épargné les iPhone.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est ressorti à 51,5 en juillet dans sa version finale. Il était attendu à 51,1 après 50 en juin.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,1% en juin et leur consommation de 1,1% pour le même mois. Le marché anticipait respectivement +0,5% et +0,9% après +0,6% et +0,3% en mai.

L’indice des prix PCE core, c’est à dire hors énergie et alimentation, a progressé de 0,6% en juin contre +0,5% attendu et +0,3% en mai. En rythme annuelle, la mesure préférée de l’inflation de la Fed est ressortie à 4,8% contre un consensus de +4,7% et +4,7% en mai.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 52,1 en juillet, à comparer avec un consensus de 55 et 56 en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon devrait ouvrir en hausse de plus de 10% à Wall Street du fait de résultats et ventes meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a essuyé une perte nette de 2 milliards de dollars, soit -20 cents par action, contre un profit de 7,8 milliards de dollars ou 76 cents par action, un an plus tôt. Les comptes ont souffert d'une moins-value avant impôt de 3,9 milliards de dollars liée à sa participation dans le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, dont le titre a chuté.

Apple

Apple a présenté des résultats un peu meilleurs que prévu grâce à ses iPhone. La firme à la pomme a généré au troisième trimestre, clos fin juin, un bénéfice net de 19,44 milliards de dollars, soit 1,20 dollar par action, contre respectivement 21,74 milliards de dollars et 1,30 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action a dépassé de 4 cents le consensus Bloomberg.

Exxon Mobil

Le titre Exxon Mobil est attendu en hausse de 2% après la publication de ses résultats au deuxième trimestre 2022. Son bénéfice net est passé en un an de 4,69 milliards de dollars à 17,85 milliards de dollars. Le bénéfice par action passe à 4,21 dollars (+3,11 dollars) et le bénéfice net ajusté par action, déduction faite des éléments non récurrents, passe à 4,14 dollars (+3,04 dollar). Exxon a largement dépassé l'estimation des analystes de 3,94 dollars par action.

Intel

Intel est attendu en forte baisse à Wall Street, les résultats décevants se cumulant avec un abaissement des objectifs annuels. Au deuxième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a enregistré une perte nette de 454 millions de dollars, soit -11 cents par action contre 5,1 milliards de dollars et 1,24 dollar un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 29 cents, un niveau bien inférieur au consensus de 70 cents.

Procter & Gamble

Procter&Gamble a dévoilé une hausse de 5 % de son bénéfice net de 3,05 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action contre 2,91 milliards de dollars et 1,13 dollar par action un an auparavant au titre de ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe a publié des ventes nettes en augmentation de 3% à 19,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2022.