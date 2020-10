Analyse AOF clôture Wall Street - Trump fait volte-face sur le plan de relance

(AOF) - Les marches américains ont nettement rebondi mercredi, après leur repli de la veille. Les investisseurs ont en effet été rassurés par la volte-face du Président Trump, après avoir coupé court aux négociations sur un nouveau plan de relance. Ce dernier exhorte désormais le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aides aux petites entreprises et de verser 1.200 dollars d'aide à chaque foyer américain. A la clôture, le Dow Jones et le Nasdaq ont ainsi gagné respectivement 1,91% et 1,88%.

Accusé de pratiques anticoncurrentielles en 2019 par la Commission européenne, Broadcom a vu ses engagements visant à y remédier, acceptés par cette dernière. En Bourse, l'action du fournisseur de circuits intégrés destinés aux appareils de communication a progressé de 0,76% à 366,74 dollars. Bruxelles critiquait le contenu de ses contrats pour jeux de puces pour télévisions et modems, dont ils constituent le cerveau. La Commission suspectait Broadcom d'avoir mis en place des restrictions contractuelles visant à exclure ses concurrents du marché.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de brut ont progressé de 0,501 million de barils. Les économistes tablaient sur une hausse de seulement 0,294 million après la baisse de 1,785 million enregistrée la semaine précédente. Les stocks d'essence ont reculé de 1,435 million, contre un consensus de -0,471 million et après +0,683 million la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMC ENTERTAINMENT

AMC Entertainment a assuré que ses salles de cinéma actuellement ouvertes, aux Etats-Unis et en Europe, le resteraient malgré l'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie cinématographique. Cette annonce intervient alors que son concurrent britannique, Cineworld, a fait part lundi de sa décision de fermer temporairement l'ensemble de ses salles de cinéma aux Etats-Unis (536) et au Royaume-Uni (127) à partir de jeudi.

AT&T

C'est (encore) une mauvaise nouvelle pour les exploitants de salles de cinéma. Warner Bros, une filiale de AT&T, a annoncé le report de la sortie des films " Dune " (à octobre 2021) et " The Batman " (à mars 2022). Rappelons qu'en raison du manque de visibilité, les studios américain ont déjà repoussé la sortie d'autres films très attendus, à l'image du dernier James Bond ('No Time To Die'), 'Wonder Woman 1984' ou encore 'Black Widow'.

BANK OF AMERICA

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 26 dollars à 27,50 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Bank of America dans le cadre d'une étude sectorielle. Elle est valorisée sur la base d'un PER 2022 de 11.

DOLLAR TREE

Le distributeur discount Dollar Tree a annoncé le recrutement de plus de 25 000 employés pour ses magasins et ses centres de distribution aux Etats-Unis. La société cherche à pourvoir des postes permanents à temps plein et à temps partiel dans ses magasins, en tant que directeurs de magasin, directeurs adjoints de magasin, caissiers et chargés du stockage, mais aussi des travailleurs pour la saison des fêtes.

PFIZER/BIONTECH

L'agence européenne des médicaments a débuté l'examen accéléré (rolling review) des données du vaccin contre le Coronarivus, connu en tant que BNT162b2, développé par BioNTech en collaboration avec Pfizer. « Le début de la 'rolling review' signifie que le comité a commencé à évaluer le premier lot de données sur le vaccin, qui proviennent d'études de laboratoire (données non cliniques). Cela ne signifie pas qu'une conclusion puisse encore être tirée sur la sécurité et l'efficacité du vaccin, car une grande partie des preuves doit encore être soumise au comité », a expliqué l'agence.

SOUTHWEST AIRLINES

Southwest Airlines demande à ses employés d'accepter des baisses de salaires afin de pouvoir traverser la crise du Covid-19 en évitant de recourir à des mises au chômage technique et à des licenciements. Cette demande intervient alors que l'aide fédérale dont bénéficiait le secteur aérien a expiré la semaine dernière et que nouvelles mesures tardent à être adoptées par le Congrès américain.