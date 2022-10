Analyse AOF clôture Wall Street - Sursaut de dynamisme des investisseurs sur fond de recul des taux longs

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en net rebond bénéficiant notamment de la détente des taux longs. Le dix ans a reculé de près de 5 pdb à 3,9549% et le deux ans de 7 pdb à 4,4369%. Avec une baisse moins importante que prévu de ses bénéfices trimestriels (bénéfice net en baisse de 8% à 7,1 milliards de dollars), Bank of America a redonné un peu d'éclat au secteur bancaire après les déconvenues enregistrées vendredi avec ses concurrentes Citi et JPMorgan. L'indice Dow Jones a gagné 1,86% à 30 185,82 points. Le Nasdaq Composite a pris de son côté 3,43% à 10 675,80 points.

Si, à l'instar de ses concurrentes Citi et JPMorgan, Bank of America a dévoilé des résultats en baisse, cette dernière a mieux résisté qu’elles. En Bourse, l’action Bank of America gagne 4,74% à 33,21 dollars grâce à cette performance moins dégradée que prévu. Pour autant, les comptes de Bank of America affichent les mêmes stigmates que ceux de ses concurrentes : hausse du coût du risque provoquée par la dégradation des perspectives économiques et forte baisse de l’activité de banque d’investissement.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 9,1 en octobre, contre - 4 attendus après - 1,5 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Archaea Energy

Le groupe pétrolier BP accélère et se développe dans le domaine de la bioénergie, avec le projet de rachat d'Archaea Energy, l'un des principaux producteurs de gaz naturel renouvelable (GNR) aux États-Unis. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'expansion et de l'accélération de BP dans ses activités dans le domaine de la bioénergie. Elle se fera pour 3,3 milliards de dollars en espèces, ainsi que pour environ 800 millions de dollars de dette nette.

Broadcom

Le fabricant de puces américain Broadcom, qui perd 2,48% à 427,10 dollars dans les échanges d'avant-bourse, va demander à l'Union européenne d'approuver son projet d'achat de la société VMware, spécialisée dans les technologies multicloud, pour un montant de 61 milliards de dollars, en invoquant la concurrence d'Amazon, de Microsoft et de Google, ont déclaré des sources proches du dossier, indiquaient ce jour le site Euronews et l'agence d'informations Reuters.

Bank of America

A l'instar de ses concurrentes Citi et JPMorgan, Bank of America a dévoilé des résultats en baisse en raison de la hausse du coût du risque provoquée par la dégradation des perspectives économiques. Au troisième trimestre, son bénéfice net a reculé de 8% à 7,1 milliards de dollars, soit 81 cents par action. Le consensus s'élevait à 77 cents par action. Le coût du risque a augmenté de 1,5 milliard de dollars sur un an, à 898 millions de dollars.

Goldman Sachs

Goldman Sachs prévoit de regrouper ses principales activités en trois grandes branches, ce qui constitue l'un des plus grands remaniements de l'histoire de la banque d'affaires, affirme le Wall Street Journal. Elle va regrouper ses activités phares de banque d'investissement et de trading en une seule unité, tout en fusionnant la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine en une autre, selon des personnes proches du dossier. Marcus, la branche de Goldman spécialisée dans les services bancaires aux particuliers, fera partie de l'unité de gestion d'actifs et de patrimoine.

News Corp/Fox Corp

Après avoir séparé il y a moins de dix ans les activités de News Corp. dans la presse et l'édition de celles de Fox Corp. dans l'audiovisuel, le milliardaire australo-américain Rupert Murodch envisage de les rassembler dans une entité commune. Les conseils d'administration de News Corp. (qui détient les titres tels que " Wall Street Journal ", " The Times " ou encore la maison d'édition HarperCollins...) et Fox Corp. (qui détient Fox News, Tubi...) ont mis en place des comités spéciaux pour étudier la possibilité d'une fusion.