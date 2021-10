Analyse AOF clôture Wall Street - Snap a pesé sur la "tech"

(AOF) - Les marchés actions américains ont marqué en pas. Les valeurs Internet ont été particulièrement affectées par les prévisions moroses de Snapchat. Le groupe a été pénalisé par l’iOS 14 d’Apple, qui restreint la personnalisation des campagnes marketing. En conséquence, le secteur des réseaux sociaux a été particulièrement être malmené. Sinon, Intel a chuté de 11,7% après l'annonce de prévisions décevantes. Le Dow Jones a grappillé 0,21% à 35 677,02,points. Le Nasdaq Composite a perdu, lui, 0,82% à 15 090,2 points.

Snap a dévissé de plus de 26% à 55,94 dollars, entrainant les principales sociétés Internet dont le business model est basé sur la publicité dans son sillage.Elles pourraient être confrontées aux mêmes problèmes que le propriétaire de la messagerie Snapchat, mais à des degrés divers. La fonctionnalité App Tracking Transparency de l'iOS 14 d'Apple a restreint la personnalisation des campagnes marketing, pénalisant l'activité et les perspectives de Snap.

Les chiffres économiques du jour

L'indice "flash" PMI manufacturier est ressorti à 59,2. Les économistes tablaient sur 60,3 ,après 60,7 en septembre. L'indice PMI des services est ressorti à 58,2, après 54,9 en septembre et un consensus de 55,1. L'indice composite s'est établi à 57,3 après 55 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs à la faveur d'importantes reprises de provisions et de la forte croissance de l'activité. Au troisième trimestre, l'émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net de 1,83 milliard de dollars, soit 2,27 dollars par action contre respectivement 1,07 milliard de dollars et 1,30 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action est ressorti nettement au-dessus du consensus IBES de 1,80 dollar. Ses revenus ont bondi de 25% à 10,93 milliards de dollars.

Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill est attendu en légère hausse à l'ouverture des marchés actions américain ce vendredi, après avoir levé le voile sur ses résultats du troisième trimestre 2021. Ainsi, la chaîne de restauration rapide a dégagé un bénéfice net ajusté de 7,02 dollars par action, à comparer avec un consensus Zacks de 6,23 dollars. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à environ 2 milliard de dollars au troisième trimestre 2021 (+22% sur un an), globalement en ligne avec les prévisions moyennes des analystes.

Intel

Intel est attendu en forte baisse à Wall Street car les investissements nécessaires pour que le groupe retrouve sa dominance pèseront sur la rentabilité au cours des prochaines années. Le numéro un mondial des semi-conducteurs vise ainsi une marge brute, indicateur de rentabilité de référence pour le secteur, située entre 51% et 53% au cours des 2 ou 3 prochaines années, avant leur rebond. Elle est ainsi attendue à 57% cette année. La firme technologique va investir entre 25 et 28 milliards de dollars en 2022 et cette enveloppe pourrait croître les années suivantes.

Mattel

Mattel a publié un bénéfice net de 812,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 2,29 dollars par action, après 311,3 millions, ou 89 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Les ventes ont quant à elles atteint 1,76 milliard de dollars, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l'année précédente. Les analystes de FactSet visaient un BPA de 72 cents pour des ventes de 1,69 milliards de dollars. Le fabricant de jouets a aussi revu à la hausse ses objectifs annuels, avec des ventes attendues en hausse de 15%, contre une précédente fourchette de 12% à 14%.

Snap

Le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en baisse de 20% à Wall Street en raison de revenus et de perspectives de chiffre d'affaires très décevants. Il souffre du déploiement de la nouvelle version iOS 14 d'Apple et sa fonctionnalité App Tracking Transparency qui restreint la personnalisation des campagnes marketing et donc leur efficacité. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 71,96 millions de dollars, soit -10 cents par action, réduite de 64% sur un an.