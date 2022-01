Analyse AOF clôture Wall Street - Semaine très difficile pour les "technos"

(AOF) - Wall Street a clôturé en net repli, pénalisé par le net retour de l'aversion pour le risque lié à la crainte d'un resserrement brutal de la politique monétaire de la Fed. En une semaine, le Nasdaq a cédé 7,6% soit sa plus mauvaise performance depuis mars 2020. Netflix a noirci le tableau avec une croissance décevante d’abonnés. Le Dow Jones a perdu 1,3% à 34 265,37 points. Le Nasdaq a reculé de 2,72 à 13 768,92 points.

Netflix a chuté de 21,79% à 397,5 dollars, pénalisé par les chiffres de ses abonnements ainsi que par ses perspectives pour le premier trimestre 2022. Les investisseurs ont été particulièrement déçus par le fait que la plateforme de streaming n'attende que 2,5 millions de nouveaux abonnés lors du trimestre en cours, alors qu'ils en espèrent eux-même 5,7 millions. Une mauvaise nouvelle supplémentaire après un nombre de 8,3 millions au quatrième trimestre 2021, contre 8,5 millions attendus.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a progressé en décembre de 0,8%. Les économistes tablaient également sur une hausse de 0,8% après +0,7% en novembre (chiffre révisé de +1,1%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Intel

Intel a annoncé aujourd'hui son intention de réaliser un investissement initial de plus de 20 milliards de dollars dans la construction de deux nouvelles usines de puces dans l'Ohio. " Cet investissement permettra de stimuler la production pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs avancés, alimentant une nouvelle génération de produits innovants d'Intel et répondant aux besoins des clients de la fonderie ", a souligné le fabricant de semi-conducteurs. La production devrait être mise en service en 2025.

Netflix

Netflix a levé le voile hier soir sur ses résultats au quatrième trimestre 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant du streaming vidéo déçu les attentes. Plus que les bénéfices ou les revenus, ce sont les chiffres des abonnements qui ont attristé les investisseurs: la société a en effet gagné 8,28 millions d'abonnés sur la période, alors que le marché en attendait 8,5 millions. Pire: pour le premier trimestre 2022, Netflix anticipe 2,5 millions de nouveaux abonnés, soit environ près de la moitié de ce que Wall Street espère (5,7 millions).

Schlumberger

Schlumberger a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la hausse des cours du pétrole ayant stimulé la demande des majors pétrolières. Ainsi, sa principale activité, la construction de puits, a vu ses ventes bondir de 28% à 2,39 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires total a grimpé, lui, de 12,7% à 6,23 milliards. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un chiffre d'affaires de 6,09 milliards. Le bénéfice net a progressé de 60,7% à 601 millions. Le bénéfice par action s'est établi à 42 cents contre 27 cents un an plus tôt et un consensus de 30 cents.

Twitter

Twitter Inc. a annoncé jeudi le lancement d'un outil permettant aux utilisateurs d'afficher des jetons non fongibles (NFT) en tant que photo de profil. Cette fonctionnalité permet de connecter un compte Twitter à un portefeuille de cryptomonnaies dans lesquels sont stockés des NFT. Twitter affiche les photos de profil NFT sous forme d'un hexagone, ce qui les différencie du cercle standard.