Analyse AOF clôture Wall Street - Semaine fructueuse

(AOF) - Vendredi, Wall Street a signé sa quatrième séance de hausse consécutive. Si aucune avancée concrète n’est à signaler dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, la Chine a déclaré que la guerre n’était dans l’intérêt de personne. Sur le front monétaire, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a plaidé pour que la Fed relève son principal taux directeur à plus de 3% cette année. Côté valeurs, les résultats de FedEx ont été sanctionnés. Le Dow Jones a gagné 0,8% à 34 754,93 points et le Nasdaq, 2,05% à 13 839,84 points. Sur la semaine, ils progressent de 5,5% et 8,2%.

FedEx a perdu 4,2% à 218,93 dollars au lendemain de résultats trimestriels et de perspectives sous les attentes des analystes. Le groupe de logistique a enregistré un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre de son exercice fiscal, soit 4,2 dollars par action, contre 892 millions, ou 3,3 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 4,59 dollars (+32,3%), mais le consensus FactSet attendait mieux à 4,65 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens du mois de février 2022 se sont élevées à 6,02 millions en rythme annuel, contre un consensus Briefing.com de 6,20 millions. En janvier 2022, les ventes de logements anciens avaient atteint 6,49 millions (chiffre révisé de 6,50 millions).

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a progressé de 0,3% en février 2022, après avoir baissé de 0,5% le mois précédent (chiffre révisé de -0,3%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing-Delta Air Lines

Boeing discuterait avec Delta Air Lines d'une commande géante portant sur un maximum de 100 avions 737 MAX 10. C'est du moins ce qu'a rapporté vendredi Reuters sur la base de sources proches du dossier. Selon l'une des sources, si un accord est trouvé, la commande pourrait être annoncée dès le mois prochain. Boeing et Delta Air Lines n'ont pas souhaité commenter l'information. En préouverture de Wall Street, Boeing avance de 1,4%.

FedEx

FedEx abandonne 2,8% en préouverture de Wall Street, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre fiscal 2022 (clos le 28 février dernier). En données ajustées, le groupe américain de logistique et de livraison express a publié un bénéfice net par action de 4,59 dollars, alors que le consensus Zacks visait 4,69 dollars. FedEx a été pénalisé par la hausse des coûts et Omicron. De son côté, le chiffre d’affaires a atteint 23,6 milliards de dollars, en hausse de près de 10% sur un an. Il est en ligne avec les attentes.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a essuyé une perte nette de 147,5 millions de dollars contre un profit de 80,5 millions de dollars, un an auparavant. La perte par action est ressortie à 1,94 dollar. En données ajustées, elle est ressortie à 1,86 dollar, alors que le consensus Bloomberg visait un bénéfice par action de 84 cents. Les revenus ont atteint 2,25 milliards de dollars contre 2,12 milliards de dollars, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 2,23 milliards.

United Airlines

Exane BNP Paribas a relevé son opinion de Sous-performance à Neutre sur le titre United Airlines, tout en abaissant son objectif de cours de 40 à 38 dollars.