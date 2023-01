Analyse AOF clôture Wall Street - Rouge carmin en seconde partie de séance

(AOF) - Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Fed. Plus que la hausse attendue de 25 points de base, déjà anticipée par les marchés, les investisseurs s'intéresseront à d'éventuels indices sur la future trajectoire de la politique de la Fed. La semaine sera aussi animée par les résultas d'entreprises, dont Apple, Alphabet, Amazon et Meta. L'indice Dow Jones a perdu 0,77% à 33 717,09 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,96% à 11 393,81 points.

PMI - Philip Morris International - (+0,07% à 103,83 dollars à New York) annonce une collaboration à long terme avec KT&G, le principal fabricant de tabac et de nicotine de Corée du Sud, afin de poursuivre la commercialisation de produits sans fumée et des consommables innovants de KT&G sur une base exclusive et mondiale (à l'exclusion de la Corée du Sud). Cette collaboration s'appuie sur trois années de succès qui ont vu PMI commercialiser les produits de KT&G sur plus de 30 marchés. L'accord court sur quinze ans, soit jusqu'au 29 janvier 2038.

Les chiffres économiques du jour

Aucun chiffre n'a été publié ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Le laboratoire américain Biogen est son partenaire japonais Eisai ont annoncé hier qu'une demande d'autorisation de fabrication et de commercialisation au Japon du lécanemab, leur molécule anti-Alzheimer, a été sélectionnée pour une évaluation prioritaire par le ministère japonais chargé de la Santé. L’évaluation prioritaire est accordée au Japon aux nouveaux médicaments reconnus comme ayant une grande utilité médicale pour des maladies graves, et leur période d'examen est raccourcie.

Philip Morris

