Analyse AOF clôture Wall Street - Retournement inattendu des indices après le rachat de Twitter

(AOF) - Les marchés américains, en baisse une grande partie de la journée, ont finalement terminé la séance dans le vert, réalisant le retournement le plus spectaculaire depuis février. Ils ont ainsi fait fi en fin de séance des menaces qui pèsent sur la croissance, à savoir la guerre en Ukraine, le confinement en Chine et bien évidemment l'inflation, pour saluer le rachat de Twitter par Elon Musk. L'opération, officialisée peu avant la clôture, valorise le réseau social à 44 milliards de dollars. Ainsi le Dow Jones a gagné 0,7% à 34 049,46 points, et le Nasdaq, 1,23% à 13 004,85 points.

Faute d’avoir pu trouver un " chevalier blanc ", le conseil d’administration de Twitter a finalement accepté l’offre de rachat d’Elon Musk de 44 milliards de dollars. En Bourse, l’action du réseau social a gagné 5,66% à 51,70 dollars. Présentée il y a 10 jours, cette proposition avait été accueillie avec scepticisme par le marché, l’action restant bien en deçà des 54,20 dollars proposés. Le vibrionnant entrepreneur a pris l'ascendant en fin de semaine dernière en indiquant avoir obtenu des engagements de financement pour 46,5 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique majeure n'était prévue lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

L'Allemagne commanderait à Boeing 60 exemplaires de l'hélicoptère de transport CH-47F Chinook. Le montant du deal avoisinerait les 5 milliards d'euros. C'est du moins ce qu'a rapporté ce dimanche Bild am Sonntag, sur la base de sources gouvernementales.

Coca-Cola

Coca-Cola a publié un bénéfice au premier trimestre 2022 de 2,78 milliards de dollars, soit 64 cents par action, contre 2,25 milliards, ou 52 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Cela inclut un impact de 1% à 2% lié au retrait du groupe du marché russe. Le consensus ne visait que 58 cents par action. Le chiffre d'affaires de la célèbre marque de sodas a progressé quant à lui de 16,3% à 10,49 milliards de dollars, alors que les analystes de FactSet en attendaient 9,83 milliards.

Ford

JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 22 à 21 dollars sur le titre Ford, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer, à l'approche de la publication des résultats du premier trimestre. Le broker anticipe désormais un bénéfice par action de 41 cents, contre 52 cents précédemment. Cela reste toutefois 8% au-dessus du consensus Bloomberg. Pour sa part, l'Ebit dans la branche automobile est attendu à 2,5 milliards d'euros.

Twitter

Twitter est en discussions avancées pour se vendre à Elon Musk et pourrait finaliser un accord lundi, affirme la presse américaine. Il y a 10 jours, le fondateur de Tesla avait proposé 43 milliards de dollars pour racheter le réseau social. " Les deux parties ont travaillé toute la nuit pour parvenir à un accord qui serait évalué à 54,20 dollars par action, selon ces personnes. Il n'y a aucune garantie qu'elles y parviennent " précise le Wall Street Journal.