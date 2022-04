Analyse AOF clôture Wall Street - Retour à la réalité

Tesla a dévoilé mercredi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre 2022. Le constructeur américain de véhicules électriques a enregistré un bénéfice net de 3,32 milliards de dollars sur la période, ou 2,86 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 438 millions de dollars, ou 39 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 3,22 dollars, dépassant largement le consensus Zacks qui visait 2,15 dollars.

Dow a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, un mix positif ayant fait grimper les marges et compenser la hausse des coûts des matières premières. Le bénéfice du chimiste américain a progressé de 58,4% à 1,57 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,34 dollars contre un consensus de 2,07 dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 28,5% à 15,26 milliards. Le marché tablait sur 14,52 milliards.

Au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des profits meilleurs que prévu. Le résultat net part du groupe est ressorti à 1,22 milliard de dollars, soit 1,66 dollar, contre 1,75 milliard de dollars ou 2,46 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 63% à 1,9 milliard de dollars, soit 1,55 dollar par titre. Ce dernier a nettement dépassé le consensus s'élevant à 1,07 dollar.

Le ciel de Wall Street a une nouvelle fois été illuminé par l’étoile Tesla. Le constructeur de véhicules électriques a gagné 3,2% à 1 008,7 dollars dans le sillage des résultats explosifs enregistrés lors du premier trimestre 2022. Et ce, malgré les nombreux vents contraires qui ont soufflé sur le secteur automobile, qu’il s’agisse des difficultés logistiques, de la pénurie de semi-conducteurs ou de la résurgence du Covid en Chine.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en net repli tandis que le rendement du 10 ans a achevé la séance tout proche du seuil symbolique des 3%. La hausse de Wall Street a été coupée par les propos sans ambiguïté de Jerome Powell. Sans surprise pourtant, le président de la Fed a rappelé sa détermination à enrayer aussi vite que possible une inflation galopante, validant ainsi le scénario d'une hausse de 50 points de base des taux en mai et d'une seconde hausse de même ampleur en juin. Le Dow Jones a cédé 1,05% à 34 792,76 points. Le Nasdaq a perdu 2,07% à 13 174,65 points.

