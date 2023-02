Analyse AOF clôture Wall Street - Repli des marchés avant les prochaines décisions de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la première séance de la semaine. Les investisseurs n'écartent pas la possibilité que la Réserve fédérale américaine mette davantage de temps que prévu à amorcer une baisse de ses taux d'intérêt. Les déclarations des banquiers centraux, à commencer par le président de la Fed Jerome Powell dès ce mardi, sont à surveiller. Du côté des valeurs, Dell a perdu du terrain après avoir annoncé des suppressions de postes. Le Dow Jones a perdu 0,10% à 33 891 points tandis que le Nasdaq a cédé 1% à 11 887 points.

A l'exception notable d'Apple, les grandes firmes technologiques américaines annoncent les unes après les autres des suppressions de postes afin de prendre en compte notamment la dégradation des perspectives économiques. Le groupe informatique Dell, qui est fortement exposée au marché des PC en berne, compte ainsi réduire ses effectifs d'environ 5%, confirmant une information de Bloomberg sur la suppression de 6 650 emplois. En Bourse, l'action Dell a perdu 3,02% à 40,96 dollars, amplifiant la baisse du Nasdaq Composite.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carlyle

La société de capital-investissement Carlyle a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait décidé à l'unanimité de nommer Harvey Schwartz au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 15 février 2023. À cette date, Bill Conway quittera son poste de PDG par intérim, tout en conservant son rôle de coprésident du conseil d'administration.

Dell

Le groupe Dell est le dernier groupe technologique en date à réduire ses effectifs. Il a ainsi annoncé une baisse d'environ 5% de ses effectifs " dans un contexte économique mondial difficile ". Dell prévoit de comptabiliser les dépenses associées à ces mesures au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023.

Newmont

Compagnie américaine spécialisée dans la production d'or, Newmont Corporation a soumis une proposition d'acquisition de Newcrest Mining Limited (un groupe minier australien) pour 16,9 milliards de dollars. La transaction proposée combinerait deux des plus grands producteurs d'or mondiaux. L'offre de Newmont prévoit que le nouveau groupe soit détenu à 70% par l'entreprise américaine, basée à Denver (Colorado), et à 30% par la société australienne.

Linde

Groupe gazier américano-allemand, Linde a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord à long terme portant sur la fourniture d'hydrogène propre et d'autres gaz industriels à la nouvelle usine d'ammoniac bleu d'OCI, d'envergure mondiale, située à Beaumont, au Texas. Linde construira, possédera et exploitera un complexe sur place qui comprendra un reformage autothermique avec capture du carbone, ainsi qu'une grande installation de séparation de l'air. Le nouveau complexe sera intégré à la vaste infrastructure de gaz industriels de Linde sur la côte du Golfe.

Tyson Foods

Tyson Foods, distributeur américain de poulet, de bœuf et de porc a fait état d'un profit trimestriel en dessous des estimations de Wall Street. La firme, qui a été pénalisée par la chute des prix du boeuf et la baisse des volumes dans son segment porc, a enregistré un bénéfice ajusté de 0,85 dollar par action diluée pour le premier trimestre, clos fin décembre, en baisse par rapport à 2,87 dollars un an plus tôt. Les analystes prévoyaient 1,37 dollar. Le chiffre d'affaires s'élève à 13,26 milliards de dollars, contre 12,93 milliards de dollars un an plus tôt.

