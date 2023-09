Analyse AOF clôture Wall Street - Repli des marchés américains, l'indice PMI recule légèrement en septembre

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. L'indice des directeurs d'achat composite de S&P Global est ressorti à 50,1 en septembre après 50,2 en août. Si le rendement du 10 ans américain a dépassé 4,5% ce matin, au plus haut depuis 2007, il recule désormais. Cette détente des taux longs donne de l’oxygène aux valeurs technologiques. Coté société, l'autorité de la concurrence britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision par Microsoft. Le Dow Jones a reculé de 0,31% à 33 963,84 points et le Nasdaq a perdu 0,09% à 13 211,81 points.

Ford (+1,97% à 12,43 dollars) a signé une des plus fortes hausses de l'indice S&P500 à la clôture après que Reuters a rapporté de " réels progrès " dans les négociations avec le syndicat de l'automobile UAW qui a déclenché une grève dans ses usines il y a une semaine. UAW prévoit en revanche de durcir le mouvement contre General Motors et Chrysler (Stellantis), étendant le conflit aux centres de distribution de pièces détachées au niveau national. "Nous serons partout, de la Californie au Massachusetts, de l'Oregon à la Floride", a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite de S&P Global est ressorti à 50,1 en septembre après 50,2 en août. Il a reculé pour le quatrième mois consécutif. Il s'agit de la performance globale la plus faible depuis février. Le PMI des services est ressorti à 50,2 contre 50,6 attendu après 50,5 en août. L'indice PMI Manufacturier s'est établi à 48,9 en septembre, soit une légère hausse par rapport à 47,9 en août. Il était attendu à 48.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon annoncé vendredi son intention de proposer de la publicité sur son service de vidéo à la demande Prime Video à compter de début 2024. " Pour continuer d'investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur le long terme, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées ", a annoncé le géant américain sur son site internet.

Hilton

Le groupe hôtelier américain Hilton Worldwide Holdings a déclaré jeudi qu'il s'efforçait de faire en sorte que les frais obligatoires soient affichés d'emblée sur tous ses sites web et applications. Les opérateurs hôteliers ont été la cible de critiques sur la façon dont les frais sont portés à la connaissance des consommateurs et ont été accusés de se livrer à des pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles dans les publicités, empêchant les achats comparatifs, et facturant des millions de dollars en frais cachés.

Intel

La Commission européenne a réimposé une amende de 376,36 millions d'euros à Intel pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des puces. En janvier 2022, la Cour de justice de l'Union européenne avait annulé pour partie la décision de la Commission européenne infligeant à Intel une amende de 1,06 milliard d'euros. Selon elle, l'analyse réalisée par Bruxelles est incomplète et ne permet pas d'établir à suffisance de droit que les rabais litigieux étaient capables ou susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels.

Merck

Le laboratoire américain Merck et son partenaire japonais Eisai ont déclaré ce vendredi qu'une combinaison de leurs thérapies anticancéreuses a échoué à prolonger la vie des patients dans deux études de stade avancé les testant comme traitement d'un type de cancer du poumon. L'association de l'immunothérapie vedette de Merck, le Keytruda, et du Lenvima d'Eisai a déjà échoué dans des études l'évaluant chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, de cancer de la peau et de cancer du côlon.

Mcdonald's

La chaîne de restauration rapide américaine Mc Donald's va augmenter les redevances pour les nouveaux franchisés de 4% à 5% à partir du 1er janvier 2024, une première depuis près de trois décennies, a rapporté CNBC ce vendredi. "Cette mesure "nous aidera à maintenir notre avantage concurrentiel, afin que nous puissions continuer à offrir des opportunités aux propriétaires de petites entreprises indépendantes et à leurs familles pour les générations à venir", a fait savoir le groupe.

Microsoft

L'autorité de la concurrence britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. " La vente des droits de streaming des jeux d'Activision à Ubisoft répond en grande partie aux préoccupations antérieures et ouvre la voie à l'autorisation de l'opération, a déclaré la Competition & Markets Authority (CMA) aujourd'hui. La CMA a provisoirement conclu que la protection supplémentaire proposée par Microsoft devrait résoudre ces problèmes résiduels. Elle a ouvert une consultation, jusqu'au 6 octobre, sur ces mesures correctives.