Analyse AOF clôture Wall Street - Repli des indices américains, Spotify grimpe

(AOF) - Les indices ont clôturé dans le rouge, en attendant la publication de plusieurs statistiques américaines cette semaine. Outre les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services, les investisseurs seront attentifs à l’enquête ADP, mercredi, et au rapport sur l’emploi aux Etats-Unis, vendredi. Coté valeurs, Spotify a grimpé en Bourse alors que la plateforme de musique en ligne va de nouveau tailler dans ses effectifs afin de réduire ses coûts. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 36 204,44 points et le Nasdaq a cédé 0,84% à 14 185,49 points.

Dans le rouge vendredi, Spotify a grimpé de 7,43% à 194,17 dollars. Ce mouvement haussier intervient alors que la plateforme de musique en ligne a annoncé qu'elle allait de nouveau tailler dans ses effectifs, soit 1500 emplois, afin de réduire ses coûts. Pour le groupe suédois coté à New York, cela va concerner 17% de ses effectifs. En janvier 2023, à l'instar d'Amazon, Microsoft, Meta ou encore Salesforce, Spotify avait procédé à une réduction de ses effectifs, de l'ordre de 6%, soit près de 600 postes, après 200 autres en juin.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont diminué de 3,6% en octobre aux Etats-Unis, après une hausse de 2,3% le mois précédent. Les économistes tablaient sur une diminution de 2,6%.

Les valeurs à suivre

Alaska Airlines

Alaska Airlines est attendue en baisse de plus de 13% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé l'acquisition de Hawaiian Holdings pour 18,00 dollars par action en numéraire, contre 4,86 dollars au cours de clôture de vendredi. La compagnie aérienne attend de ce rachat à 1,9 milliard de dollars (dont 0,9 milliard de dette nette de Hawaiian Airlines) une augmentation de ses bénéfices de 5 à 10% d'ici deux ans, et de 15 à 19% par la suite grâce à des synergies de quelque 235 millions de dollars. Hawaiian qui a déjà gagné plus de 8% vendredi, est attendue en hausse de 180%.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse ce lundi en pré-marché à Wall Street après avoie annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une deuxième approbation à son médicament Jaypirca, pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de petit lymphome lymphocytaire. Ce produit été approuvé dans le cadre de la procédure d'approbation accélérée de la FDA, basée sur les résultats de l'essai clinique Bruin.

Spotify

Spotify a annoncé qu'il allait de nouveau tailler dans ses effectifs, soit 1500 emplois afin de réduire ses coûts. Ce qui représente pour le groupe natif de Stockholm coté à New York 17% de ses effectifs. En janvier 2023, à l'instar d'Amazon, Microsoft, Meta ou encore Salesforce, la plateforme de musique en ligne avait procédé à une suppression de ses effectifs, de l'ordre de 6%, soit près de 600 postes, après 200 autres en juin.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après que ses ventes de véhicules fabriqués en Chine ont plongé de 17,8 % en novembre 2023 sur un an à 82 432 unités, selon les chiffres de la China Passenger Car Association (CPCA) rendus publics ce lundi. Selon Reuters, il s'agit de la plus forte baisse depuis décembre 2022 (-21 %) quand Tesla a réduit sa production et ses prix pour faire face à la hausse de ses stocks et à la morosité de la demande. Les livraisons de voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine ont cependant été supérieures de 14,3 % à celles d'octobre.

Uber Technologies

Les sociétés Uber Technologies, Jabil et Builders FirstSource feront partie de l'indice S&P 500 à partir du 18 décembre. Ils remplaceront Sealed Air Corp, Alaska Air Group et SolarEdge Technologies.

Virgin Galactic

L'entreprise de tourisme spatial, Virgin Galactic Holdings, est attendue en forte baisse à Wall Street. Dans une interview au Financial Times, son fondateur, Richard Branson a exclu d'injecter davantage d'argent dans cette société, qui est déficitaire. Il a déclaré que son empire "n'a plus les bourses aussi bien garnies" depuis le Covid. Virgin Group possède encore 7,7% de Virgin Galactic.