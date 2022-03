Analyse AOF clôture Wall Street - Regain de nervosité

(AOF) - Wall Street a réduit ses pertes en fin de séance dans le sillage du repli du pétrole. Pour autant, la nervosité reste de mise. L'espoir d'un apaisement du conflit s'est dissipé après la rencontre entre le ministre ukrainien des Affaires étrangères et son homologue russe. Le ministre ukrainien a déploré l'absence de progrès sur un cessez-le-feu dans son pays. Dans ce contexte, l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation américaine, à +7,9% sur un an au mois de février, a tendu un peu plus les investisseurs. Le Dow Jones a perdu 0,34% à 33 174 points et le Nasdaq, 0,85% à 13 130 pts.

L'action Amazon.com a progressé de 5,43% à 2 937 dollars et pris la tête de l'indice S&P 500. Le cybermarchand a annoncé la division par 20 de son nominal. Si cette opération ne modifie en rien la valorisation du groupe, elle facilitera les achats du titre par les petits porteurs, ce qui est favorable pour la valeur. Autre bonne nouvelle, Amazon.com a aussi dévoilé un programme de rachats d'actions de 10 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Il y a eu 227 000 nouveaux demandeurs d'emploi aux Etats-Unis au cours de la semaine du 5 mars 2022. C'est plus que les 217 000 attendus par les économistes et des 216 000 (chiffre révisé) enregistrés la semaine précédente.

Le taux d'inflation aux Etats-Unis s'est élevé à 7,9% au mois de février en rythme annuel, parfaitement conforme au consensus. Il était de 7,5% en janvier. L'inflation "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils (énergies, alimentation...) et qui sert de référence à la Fed, s'est établie à 6,4%, après 6% en janvier, là aussi conforme aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon a annoncé la division par 20 de son nominal alors que l'action a clôturé à 2 785,58 dollars. Si cette opération ne modifie en rien la valorisation du groupe, elle facilitera les achats du titre par les petits porteurs, ce qui est favorable pour la valeur. Le cybermarchand a aussi dévoilé un programme de rachats d'actions de 10 milliards de dollars.

Caterpillar

Caterpillar a annoncé la suspension de ses opérations en Russie dans le cadre des sanctions à l'encontre du pays après l'invasion de l'Ukraine. "Les opérations en Russie sont devenues de plus en plus difficiles, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les sanctions, et nous suspendons les opérations dans nos usines de fabrication russes", a déclaré le fabricant d'engins de chantier. Il a également annoncé le versement de plus d'un millions de dollars en soutien aux victimes de la guerre via sa fondation.

Tesla

Tesla relève ses prix. Ces augmentations de tarifs vont de 1 000 à près de 1 500 dollars pour certains exemplaires de ses Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis, a signalé Reuters. En préouverture de Wall Street, ce jeudi, le titre recule de 1,5%.