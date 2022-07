Analyse AOF clôture Wall Street - Regain d'optimisme

(AOF) - Les marchés actions américains ont grimpé. Les investisseurs ont été tentés par des rachats à bon compte même si la progression légèrement plus marquée que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage constitue une preuve de plus de la dégradation de la conjoncture. La rumeur selon laquelle la Chine prépare de nouvelles mesures de relance rassure. Les valeurs technologiques ont profité des ventes supérieures aux attentes du premier fabricant mondial de semi-conducteurs, Samsung. Vers 17h, le Dow Jones a gagné 1,12% à 31 384,55 points et le Nasdaq, 2,28% à 11 621,35 points.

Merck&Co a perdu 0,13% à 93,01 dollars à Wall Street. Le laboratoire pharmaceutique américain négocie actuellement l'acquisition de la biotech Seagen Inc, affirme le Wall Street Journal. Le cours de la pépite spécialisée dans le traitement du cancer gagnait quant à lui 2,77% à 179,86 dollars au Nasdaq. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 40 milliards de dollars, soit 200 dollars par action, voire plus. Cette opération, si elle va à son terme, permettrait au géant américain de renforcer sa gamme d'anticancéreux.

Les chiffres économiques du jour

Le déficit de la balance commerciale s'est légèrement réduit en mai. Il ressort à 85,5 milliards de dollars contre un consensus de 84,9 milliards et après 86,7 milliards en avril (révisé de 87,1 milliards).

235 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 230 000 après 231 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un fractionnement de ses actions ordinaires de catégorie A à raison de quatre pour une, sous la forme d'un dividende en actions. Le dividende en actions sera distribué après la clôture de la bourse le 21 juillet 2022. La négociation commencera sur une base ajustée au fractionnement des actions le 22 juillet 2022.

