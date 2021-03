Analyse AOF clôture Wall Street - Regain d'optimisme

Nike, Adidas et H&M sont victimes depuis hier d'une campagne de boycott sur les réseaux sociaux chinois, nouvel épisode dans les tensions avec l'Empire du Milieu depuis que l'Europe et les Etats-Unis ont annoncé, lundi dernier, des sanctions en raisons du sort réservé aux Ouïghours dans la région du Xinjiang.

(AOF) - En repli une partie de la journée, les marchés actions américains ont finalement clôturé dans le vert. Les indices ont été soutenus par des indicateurs économiques supérieurs aux attentes, dont la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Wall Street a également profité du doublement de l'objectif de vaccination de Joe Biden : 200 millions d'Américains vaccinés d'ici juillet. Les investisseurs ont enfin salué la perspective de l'abandon des restrictions sur les dividendes des banques. Le Dow Jones a gagné 0,62% à 32 619,48 points et le Nasdaq, 0,12% à 12 977,68 pts.

