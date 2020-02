Analyse AOF clôture Wall Street - Regain d'inquiétude concernant le Covid-19, Wall Street a chuté

(AOF) - A l'image des Bourses européennes, les marchés actions américains ont débuté la semaine sur de lourdes pertes. Les investisseurs se sont éloignés des actifs risqués dans un contexte de regain d'inquiétude lié au risque de pandémie du Covid-19. Les secteurs du tourisme, des semi-conducteurs et de l'énergie en ont particulièrement souffert. Côtés statistiques, le bon indice de la Fed de Dallas a été balayé. Au son de la cloche, le Dow Jones a chuté de 3,56% à 27 960,80 points et le Nasdaq Composite s'est replié de 3,71% à 9 221,28 points. Le S&P 500 a abandonné 3,35% à 3 225,89 points.

Berkshire Hathaway a reculé (-2,99% à 333 190 dollars) comme la quasi-totalité des valeurs américaines. Au quatrième trimestre, la société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un bénéfice net de 29,16 milliards de dollars, soit 17 909 dollars par action, contre une perte nette de 25,39 milliards de dollars, soit - 15 467 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Dallas ressort à 1,2 au mois de février contre -0,2 en janvier. Cet indicateur est positif pour la première fois depuis le mois d'octobre 2019. Un indice positif signifie que la proportion d'entreprises faisant état d'une augmentation de l'activité de leurs usines au Texas est supérieure à la proportion d'entreprises déclarant une baisse.

EXXON / CHEVRON / CONOCOPHILLIPS

Le début de semaine s'annonce difficile pour les valeurs du secteur pétrolier américain. Les titres Exxon, Chevron ou encore ConocoPhillips sont attendus en net repli à l'ouverture dans le sillage des cours du pétrole. Vers 14h45, le prix du baril de WTI abandonne 3,8% à 51,35 dollars tandis que son homologue européen, le Brent, cède 3,86% à 56,24 dollars. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur la demande chinoise d'or noir, la Chine étant le premier consommateur mondial de matières premières.

MASTERCARD

Mastercard prévoit d'embaucher 1 500 employés additionnel à Dublin au cours des trois à cinq prochaines années. Présent dans la capitale Irlandaise depuis 2008, le numéro deux des cartes de paiements triplerait ainsi les effectifs de cette entité. Celle-ci compte actuellement 650 employés. "C'est une excellente nouvelle et une preuve supplémentaire de la place de l'Irlande en tant que plaque tournante mondiale de la technologie ", a déclaré le premier ministre d'Irlande par intérim Leo Varadkar.

PEPSICO

PepsiCo va racheter la société chinoise de snacks Be & Cheery pour 705 millions de dollars auprès de Haoxiangni Health Food. Créé en 2003, Be & Cheery a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 711 millions de dollars en 2019. L'opération reste soumise aux autorisations usuelles.