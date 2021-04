(AOF) - Le S&P 500 et le Dow Jones ont inscrit de nouveaux records grâce plusieurs indicateurs économiques très positifs. En particulier, les ventes au détail ont progressé bien plus que prévu grâce aux mesures de relance, dont l'envoi de chèques aux ménages les plus défavorisés. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont pour leur part reculé de manière inattendue. La plus forte baisse du rendement du 10 ans depuis novembre a soutenu les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,90% à 34 035,99 points et le Nasdaq s'est adjugé 1,31% à 14 038,76 points.

L'action Bank of America a perdu 3,05% à 38,74 dollars, en dépit d'un profit net meilleur que prévu au premier trimestre. La deuxième plus grande banque américaine souffre de la baisse de 7 points de base du rendement à 10 ans et d'une comparaison défavorable vis-à-vis de ses concurrentes en termes de dynamisme des revenus et du courtage obligataire. Les profits de Bank of America ont été soutenus, comme ceux de JPMorgan et Goldman Sachs, par d'importantes reprises de provisions et de bourse florissantes, aussi bien sur le marché primaire que secondaire.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etat-Unis, les ventes au détail ont progressé de 9,8% en mars 2021 par rapport à février. Le consensus du marché tablait sur +5,9%, après -3% le mois précédent. Hors automobile, elles ont grimpé de 8,4%, contre 5% attendu et -2,7% en février par rapport à janvier.

Les Etats-Unis ont comptabilisé 576 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 avril 2021. C'est bien moins que les 700 000 attendus par le marché et que les 769 000 (révisé de 744 000) de la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont progressé de 0,5% d'un mois sur l'autre en février. un chiffre parfaitement en ligne avec les attentes du marchés, après +0,4% (révisé de +0,3%) en janvier.

La production industrielle américaine a progressé de 1,4% en mars, sur un mois, alors les marchés attendaient +2,8%. En février, elle avait reculé de 2,6% (révisé de -2,2%). En données annualisées, la production s'est amélioré de 1%, après -4,2% en février.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est passé de 44,5 (chiffre révisé de 51,8) en mars 2021 à 50,2 en avril, alors que les marchés attendaient 42.

L'indice Empire State, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans la région de New York, s'établit à 26,3 au mois d'avril, après 17,4 en mars. Le consensus visait 19,5.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMERICAN EAGLE

American Eagle Outfitters a annoncé hier une accélération plus prononcée qu'attendu de son activité au premier trimestre 2021. Alors que ses résultats trimestriels ne seront dévoilés que le 1er mai, le groupe de prêt-à-porter a révélé que ses ventes devraient dépasser le milliard de dollars, alors que le consensus FactSet anticipe 974 millions, soit une croissance d'environ 15% ("a mid-teens increase") par rapport à la même période en 2020.

BANK OF AMERICA

Les profits de Bank of America ont été multipliés par deux au premier trimestre, soutenu par 2,7 milliards de dollars de reprises de provisions pour créances douteuses. Le bénéfice net a progressé à 8,1 milliards de dollars, soit 86 cents par action contre respectivement 4 milliards de dollars et 40 cents par action, un an auparavant. Le consensus FactSet s'élevait à seulement 66 cents. Le produit net bancaire est stable à 22,8 milliards de dollars, ressortant cependant au dessus des prévisions du marché : 21,9 milliards de dollars.

BLACKROCK

BlackRock a présenté des résultats meilleurs que prévu par les analystes au premier trimestre et un encours record. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net bondir de 49% à 1,2 milliard de dollars, soit 7,77 dollars par action. Ce dernier a dépassé de 6 cents le consensus Bloomberg. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 19% à 4,4 milliards de dollars, là où le marché visait 4,31 milliards de dollars.

BOEING

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 193 à 233 dollars sur le titre Boeing, tout en maintenant son opinion Neutre. Après avoir pris en compte les chiffres communiqués récemment concernant les livraisons d'avions, le broker anticipe pour le premier trimestre un chiffre d'affaires de 15,252 milliards de dollars (consensus: 15,479 milliards) et un bénéfice par action " core " de 1,28 dollar (consensus: 0,98 dollar).

CITIGROUP

Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, soutenus comme ses concurrentes par des reprises de provisions. Le bénéfice net est passé en un an de 2,53 milliards de dollars à 7,94 milliards de dollars, soit 3,62 dollars par action. Le consensus s'élevait à 1,31 dollar. La banque américaine a fait part de reprise de provisions à hauteur de 3,85 milliards de dollars alors qu'elle en avait constitué pour 4,88 milliards de dollars, un an plus tôt.

PEPSICO

Pepsico a levé le voile jeudi sur ses résultats au titre de son premier trimestre fiscal 2021 (clos le 20 mars dernier). Ainsi, la multinationale américaine a dégagé un bénéfice par action " core " de 1,21 dollar sur la période, dépassant les attentes du consensus (1,12 dollar). Idem pour le chiffre d'affaires qui a progressé de 6,8 % à 14,82 milliards de dollars, alors que les attentes du marché s'établissaient à 14,65 milliards de dollars. Pepsico a confirmé ses guidances 2021. Le titre évolue sur une note positive en préouverture des marchés actions américains.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Thermo Fischer Scientific a signé un accord en vue de racheter le spécialiste de la recherche en sous-traitance PPD pour 17,4 milliards de dollars, en cash. Ce prix intègre une dette de 3,5 milliards. Thermo Fischer va verser 47,5 dollars par action PPD, une offre qui fait ressortir une prime de 10,5% par rapport au cours de clôture de mercredi (43 dollars). Selon le groupe, l'opération devrait dégager environ 75 millions de dollars de synergies à l'issue d'un deal qui devrait être bouclé d'ici la fin de l'année. Il table sur un impact relutif de 1,4 dollar par action un an après le rachat.

UNITEDHEALTH

UnitedHealth a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. L'assureur santé américain a réalisé au premier trimestre 2021 un bénéfice net de 4,86 milliards de dollars, contre 3,38 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 5,31 dollars. Les analystes tablaient sur 4,39 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 70,2 milliards. Le consensus le donnait à 69,02 milliards. Le groupe vise un BPA 2021, hors éléments exceptionnels, compris entre 18,1 et 18,6 dollars, contre entre 17,75 et 18,25 dollars auparavant.