Analyse AOF clôture Wall Street - Record de Noël pour le S&P500

(AOF) - Wall Street a terminé en territoire positif. Les investisseurs sont rassurés par des études sur Omicron révélant que les personnes infectées couraient moins de risques d'être hospitalisées. Des données économiques américaines plus solides ont également soutenu les marchés avant les vacances de Noël, et ont permis aux principaux indices boursiers d'effacer la forte baisse de lundi et de clôturer dans le vert la semaine écourtée par les vacances. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 35 950,56 points, le Nasdaq : 0,85% à 15 653,37 points et le S&P500 : 0,62% à 4 725,79 points; nouveau record.



JD.com a chuté de près de 7% à 68,65 dollars. Tencent Holdings, le géant chinois des médias sociaux et des jeux, va verser un dividende de 16,4 milliards de dollars aux actionnaires après avoir réduit sa participation dans le spécialiste chinois du commerce électronique JD.com. La vente d'environ 457 millions d'actions de JD.com réduirait la participation de Tencent à un peu plus de 2%, contre 17% actuellement. Après la distribution, le géant américain de la distribution Walmart deviendra le premier actionnaire de JD.com avec une participation de 9,3%.



Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont bondi de 12,4% à 744 000 en rythme annuel en novembre.



L'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en version définitive en décembre à 70,6 contre 70,4 en première estimation et après 67,4 en novembre.



Les commandes de biens durables ont progressé de 2,5% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 1,5% après une hausse de 0,1%, chiffre révisé de -0,5% en octobre. Hors transport, elles ont augmenté de 0,8 , mais étaient anticipées à +0,6% contre +0,3% en octobre, chiffre révisé de +0,5%.



L'indice des prix PCE core, qui est l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a augmenté de 0,5% en novembre alors qu'il était attendu en progression de 0,4%. Il avait déjà augmenté de 0,5% en octobre, chiffre révisé de +0,4%.



Les revenus ont augmenté de 0,4% en novembre aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,4% après +0,5% en octobre. La consommation des ménages augmenté de 0,6% en novembre aux Etats-Unis alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,6% après +1,4% en octobre, chiffre révisé de +1,3%.



205 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 18 décembre, après 205 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 206 000. Le consensus s'élève à 206 000.





Crocs a acquis le fabricant italien de chaussures Heydude pour 2,5 milliards de dollars. L'opération sera financée par 2,05 milliards de dollars en espèces et 450 millions de dollars d'actions Crocs. "Avec l'acquisition de Heydude, nous sommes ravis d'ajouter une autre marque à forte croissance et très rentable à notre portefeuille", a déclaré Andrew Rees, directeur général de Crocs, dans un communiqué de presse. "Nous pensons que les produits décontractés, confortables et légers de Heydude sont alignés sur les tendances de consommation à long terme et conviennent parfaitement à Crocs."



Novavax a annoncé hier soir que des premières données montraient que son vaccin contre le Covid était efficace contre le variant Omicron. Un schéma de deux doses a démontré une large réactivité à différents variants, dont Omicron. La réponse immunitaire a augmenté après une troisième dose à six mois.



Un jour après avoir déclaré qu'il avait "vendu suffisamment" d'actions pour atteindre son objectif de vendre 10 % de sa participation dans Tesla, le directeur général Elon Musk a tweeté mercredi qu'il avait "presque terminé". Selon des documents de la SEC, il a exercé davantage d'options sur actions et vendu 934 000 actions supplémentaires, pour une valeur d'environ 928,6 millions de dollars.