Analyse AOF clôture Wall Street - Prises de bénéfices, même pour Zoom

(AOF) - Mardi, les marchés actions américains ont clôturé en baisse alors que l'indice S&P500 a connu la veille sa meilleure séance depuis juin dernier. Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est resté quasi-stable à 1,4086%, loin de son plus haut depuis un an de 1,556% atteint la semaine dernière. Au chapitre des valeurs, Zoom, en hausse en début de séance grâce à des résultats meilleurs que prévu, a chuté ensuite en raison de de prises de bénéfices. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 31 391,52 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,69% à 13 358,79 points.

Zoom Communications, l'une des stars boursières de 2020, a terminé l'exercice sur un quatrième trimestre particulièrement solide. Si le spécialiste de la visioconférence va enregistrer sur l'exercice en cours un net ralentissement de sa croissance, rien là de surprenant puisque ses ventes ont été multipliées par plus de 4 l'année dernière. Zoom Communications est cependant parvenu à surprendre favorablement sur ses perspectives annuelles. S'il jouit d'une dynamique favorable, certains analystes, dont Credit Suisse, juge sa valorisation trop élevée. A Wall Street, le titre Zoom a chuté de plus de 9% à 372,79 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABERCROMBIE & FITCH

Au quatrième trimestre 2020, Abercrombie & Fitch a réalisé un bénéfice net de 82,4 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, contre 83,1 millions, ou 1,29 dollar par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments non-récurrents, le BPA ressort à 1,5 dollar par action, pour un consensus FactSet de 1,22. Les ventes battent elles aussi le consensus: à 1,122 milliard de dollars, l'activité du groupe de prêt-à-porter recule de 5,2%, mais les analystes attendaient 1,121 milliard. Les ventes en ligne représentent désormais 54% du chiffre d'affaires et la société a fermé 137 magasins en 2020.

EBAY

eBay peut confirmer que l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé qu'elle considère qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les mesures correctives présentées par eBay et Adevinta répondent à leurs préoccupations concernant le rachat des des activités de petites annonces du premier par le second. La transaction de 9,2 milliards de dollars en numéraire et en actions avait été annoncée en juillet dernier.

KOHL'S

Kohl's Corp a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe américain de grande distribution a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net en hausse de 29,4% à 343 millions de dollars, ou 2,2 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,22 dollars alors que le consensus le donnait à 1,01 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 10,1% à 6,141 milliards. Les analystes tablaient sur 5,881 milliards. Le groupe vise pour 2021 sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,45 et 2,95 dollars. Wall Street prévoit 2,65 dollars.

MERCK & CO

Joe Biden devrait annoncer que Merck & Co contribuera à la production du vaccin contre le Covis-19 de Johnson & Johnson. Ce dernier a reçu samedi dernier le feu vert de la FDA. C'est le troisième vaccin en circulation aux Etats-Unis. Cette décision de Merck, négociée avec l'administration américaine, entraînera une hausse significative de l'offre vaccinale aux Etats-Unis, rapporte le Washington Post. Merck est l'un des leaders mondiaux des vaccins, mais ses propres efforts contre la pandémie ont échoué.

TARGET

Target a publié un bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos fin janvier) de 1,38 milliard de dollars, soit 2,73 dollars par action, un record pour le groupe. L'an dernier, il était de 834 millions de dollars, ou 1,63 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'établit à 2,67 dollars, en hausse de 58%, et dépasse le consensus FactSet (2,54 dollars). Le chiffre d'affaires total a grimpé de 21,1% à 28,34 milliards de dollars, contre un consensus de 27,41 milliards.

ZOOM

Le spécialiste de la visioconférence Zoom Communications a dévoilé des résultats et perspectives bien meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a généré un bénéfice net de 260,4 millions de dollars, soit 87 cents par action, contre 15,31 millions de dollars un an auparavant, soit 5 cents auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,22 dollar, soit 43 cents de mieux que le consensus Bloomberg. L'action a été multipliée par près de 5 en 2020.