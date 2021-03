Analyse AOF clôture Wall Street - Powell déçoit

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en baisse malgré l'annonce d'une hausse légèrement moins marquée que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Les investisseurs ont été déçus par l'intervention de Jerome Powell. Le président de la Fed n'a évoqué aucune mesure pour stopper la progression des taux longs. Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans a ainsi grimpe à plus de 1,5%. Au chapitre des valeurs, Disney a été malmenée. Le Dow Jones a cédé 1,11% à 30 924,14 points tandis que le Nasdaq a reculé de 2,11% à 12 723,47 points.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes à l'industrie en janvier ont grimpé de 2,6%. Les économistes tablaient sur 2% après +1,6% en décembre (chiffre révisé de +1,1%).

La productivité au quatrième trimestre 2020 a reculé de 4,2%. Les économistes tablaient sur -4,8%. Le coût unitaire du travail a progressé de 6%. Les économistes visaient +6,8%.

745 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 750 000 après 736 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 730 000).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMERICAN EAGLE

American Eagle Outfitters a publié un bénéfice au dernier trimestre 2020 de 3,5 millions de dollars, soit 2 cents par action, en repli de 25% sur un an. Ajusté des éléments exceptionnels, notamment plus de 90 millions de dollars de charges liées à la dépréciation de dizaines de ses magasins, le détaillant de prêt-à-porter a réalisé un BPA de 39 cents, pour un consensus FactSet de 36 cents. Les ventes ont reculé de 1,7% (-1% en comparable) à 1,29 milliard de dollars, juste au-dessus du consensus de 1,28 milliard.

DISNEY

Walt Disney a annoncé qu'il allait fermer plus de 60 magasins en Amérique du Nord, soit environ 20% du nombre total de ses boutiques dans le monde. Le géant de l'entertainment souhaite accélérer sur le digital et le e-commerce, en améliorant notamment son site web ShopDisney et en élargissant sa gamme de produits pour y inclure davantage de collections de vêtements pour adultes, de streetwear, de produits haut de gamme pour la maison et d'articles de collection. Disney pourrait également procéder à d'autres fermetures de magasins dans le monde.

GENERAL MOTORS

General Motors envisage de construire une deuxième usine de batteries aux États-Unis avec son partenaire sud-coréen LG Chem, selon les informations du Wall Street Journal, confirmées par un porte parole du constructeur automobile. Une décision pourrait être prise durant le premier semestre 2021, ajoute le média, qui évoque une possible implantation dans le Tennessee.

MARVELL TECHNOLOGY

Le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology est attendu en baisse à l'ouverture de Wall Street après avoir averti que son approvisionnement resterait tendu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré un bénéfice net de 16,54 millions de dollars (2 cents par action), à comparer avec un profit de 1,77 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 29 cents, conformément aux attentes.

VROOM

La séance boursière s'annonce compliquée pour Vroom, dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre 2020 et de ses perspectives pour le premier trimestre 2021. Entre octobre et décembre, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, qui a fait son entrée sur le Nasdaq en juillet dernier, a accusé une perte ajustée de 44 cents par action, là où le consensus FactSet tablait sur -37 cents. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 14,1 % à 405,8 millions de dollars, dépassant les attentes du marché qui s'établissaient à 401,2 millions.

WALMART

Selon l'agence de presse Bloomberg, Flipkart, la filiale indienne de Walmart spécialisée dans le commerce en ligne, envisagerait une introduction en bourse aux Etats-Unis en fusionnant avec une société d'acquisition spécialisée (Special Purpose Acquisition Company, ou SPAC). L'agence précise aussi que Flipkart viserait une valorisation d'au moins 35 milliards de dollars. Walmart avait acquis 77% de cette société en 2018 pour 16 milliards de dollars.