Analyse AOF clôture Wall Street - Plan de relance : les investisseurs le bec dans l'eau

(AOF) - Les marchés américains ont fini en forte baisse, l'espoir d'un nouveau plan de relance pour contrer l'impact économique ressemblant de plus en plus à un mirage. Ce week-end, Nancy Pelosi, a averti la Maison Blanche qu'elle avait jusqu'à mardi pour conclure un accord si elle souhaitait une relance avant les élections. Le temps commence à manquer pour y parvenir. Lundi oblige, la séance a été marquée par une importante acquisition, celle de Concho Resources par Conoco. Le Dow Jones a perdu 1,44% à 28 195,42 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,65% à 11 478,88 points.

ConocoPhillips a cédé 3,17% à 32,70 dollars. La compagnie pétrolière a confirmé l'acquisition de Concho Resources pour 9,7 milliards de dollars, uniquement en titres. Le groupe américain signe un pari en se renforçant sur ce spécialiste des hydrocarbures non conventionnels. Il profite de la faible valorisation de ces acteurs du pétrole de schiste, fortement ébranlés par la chute des cours du pétrole. Chaque actionnaire de la cible recevra 1,46 action ConocoPhillips par titre détenu, ce qui représente une prime de 15% par rapport à la clôture du 13 octobre.

Les chiffres économiques du jour

L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 85 en octobre 2020, contre un consensus Briefing.com de 83. En septembre, l'indice NAHB s'établissait à 83.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALIBABA

Auchan Retail a accepté la proposition faite par Alibaba de rachat de la totalité de sa participation dans SunArt, qui possèdent 484 hypermarchés en Chine. L'opération se fait au prix équivalent de 8,10 dollars de Hong Kong par action et fera l'objet d'une offre publique d'achat sur cette base. Par cette cession d'un montant d'environ 3 milliards d'euros, le distributeur français disposera ainsi des moyens financiers pour se désendetter, pour saisir toute opportunité pertinente sur ses marchés et pour se développer dans de nouveaux pays.

ALTICE USA

La famille Audet, actionnaire majoritaire de Cogeco, a fait savoir, dimanche 18 octobre au soir, qu'elle rejette l'offre améliorée d'Alice USA sur le groupe de télécommunications et audiovisuel canadien Cogeco. Le câblo-opérateur américain avait annoncé, un peu plus tôt dans la journée, avoir présenté une offre révisée et bonifiée à Cogeco Inc. et à Cogeco Communications Inc. en vue d'acquérir 100 % des actions émises et en circulation de Cogeco.

AMC ENTERTAINMENT

AMC Entertainment va rouvrir, à partir de vendredi, près d'une douzaine de cinémas dans l'Etat de New York. Cette décision fait suite au feu vert donné récemment par le gouverneur Andrew Cuomo. « La réouverture des salles de cinéma dans tout le pays est essentielle pour l'industrie cinématographique et pour l'ensemble de l'écosystème du divertissement", a déclaré Adam Aron, le directeur général d'AMC Entertainment.

AMERICAN AIRLINES

American Airlines souhaite remettre en service ses Boeing 737 MAX avant la fin de l'année si l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) donne son feu vert à l'appareil. Rappelons que l'ex-avion vedette de Boeing est cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts au total.

CONOCOPHILLIPS

HALLIBURTON

Halliburton reste dans le rouge pour le quatrième trimestre consécutif en raison de la chute de la demande liée à la faiblesse des cours du pétrole. La société américaine de services pétroliers a accusé au troisième trimestre 2020 une perte nette de 17 millions de dollars, ou 2 cents par action, contre un bénéfice net de 295 millions, ou 34 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 11 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 8 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti trois milliards contre un consensus de 3,1 milliards.

L BRANDS

JPMorgan relève son cours cible de 42 à 50 dollars et réitère sa recommandation Surpondérer sur L Brands. La maison d'analystes anticipe, entre autres, un bénéfice par action ajusté de 55 cents pour le troisième trimestre 2020 et de 2,39 dollars pour le dernier.