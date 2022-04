Analyse AOF clôture Wall Street - Petite baisse pour débuter la semaine

(AOF) - Wall Street a clôturé en petite baisse une séance hésitante. Les valeurs technologiques et de croissance ont pâti de la remontée des taux longs. Le rendement du 10 américain a atteint dans la journée 2,884%, soit son plus haut niveau depuis décembre 2018. Au chapitre des valeurs, Bank of America a achevé la période des résultats trimestriels des principales banques américaines sur une note globalement positive. Elle a favorablement surpris grâce à la demande robuste des crédits à la consommation. Le Dow Jones a cédé 0,11% à 34 411,69 points et le Nasdaq, 0,14% à 13 332,26 pts.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'était attendu.