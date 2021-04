Analyse AOF clôture Wall Street - Petite baisse dans un contexte toujours porteur

(AOF) - Wall Street a clôturé en petite baisse, les investisseurs reprenant leur souffle après les nouveaux records décrochés lundi par le Dow Jones et le S&P 500. Le contexte reste cependant globalement favorable aux actifs risqués grâce à l'avancée des vaccinations anti-Covid et aux importantes mesures de relance prises par Joe Biden. De surcroît, le rendement du 10 ans américain continué de se détendre. Le Dow Jones a cédé 0,29% à 33 430,24 points et le Nasdaq Composite a abandonné 0,05% à 13 698,38 points.

C'est plus tôt que prévu que Japan Airlines a retiré de sa flotte les 13 appareils 777 de Boeing équipés de moteurs P&W4000 de Pratt & Whitney. Ces avions seront remplacés par des A350 d'Airbus. Fin février, un Boeing 777-220 d'United Airlines, qui venait de décoller de Denver, avait dû faire demi-tour en urgence alors qu'un réacteur avait pris feu. A Wall Street, le titre Boeing a reculé de 1,70% à 255,06 dollars.

Illumina a annoncé lundi soir tabler sur un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de plus d'un milliard de dollars. La biotech américaine a enregistré des commandes "record" et une croissance de ses revenus, notamment dans son activité phare, le séquençage génétique. Elle vise un chiffre d'affaires de 1,085 milliard de dollars, contre 859 millions un an plus tôt. Pour l'exercice complet, la biotech vise une croissance de ses ventes comprise entre 25% et 28%. Elle a précisé que ses clients avaient retrouvé leurs niveaux d'activité d'avant la pandémie.

KKR a annoncé la clôture du KKR Asian Fund IV, un fonds de 15 milliards de dollars axé sur des investissements dans la région Asie-Pacifique. La société de capital-investissement investira environ 1,3 milliard de dollars en capital aux côtés des investisseurs du fonds.

Tesla évolue en légère hausse en préouverture des marchés actions américains ce mardi. Le titre avait déjà gagné 4,43 % à 691,05 dollars lundi, dans le sillage de ses livraisons du premier trimestre 2021. La firme d'Elon Musk a livré 184 800 véhicules sur la période, un nouveau record. Le consensus Bloomberg tablait sur 169 850 véhicules. En parallèle, Tesla a produit 180 338 véhicules au premier trimestre.

Sodexo et Uber Eats ont signé un accord de partenariat mondial. Ainsi, les détenteurs de cartes restaurant Sodexo pourront régler et se faire livrer leur repas via l'application Uber Eats. Ce partenariat mondial est d'abord lancé en France, puis sera étendu à d'autres pays Européens et en Amérique latine dans les prochains mois.