Analyse AOF clôture Wall Street - Nouvelle séance de repli à Wall Street, le marché du pétrole inquiète

(AOF) - Les marchés actions américains ont de nouveau clôturé en territoire négatif mardi. La chute spectaculaire des cours du pétrole a une nouvelle fois pesé sur les indices. Ce climat d'aversion au risque a profité au compartiment obligataire, avec un rendement du 10 ans américain qui a reflué autour de 0,56 %. Dans un tel contexte, IBM, Coca-Cola et Lockheed Martin ont terminé dans le rouge après leur publication trimestrielle. Au son de la cloche, le Dow Jones a abandonné 2,67% à 23 018,88 points et le Nasdaq Composite a perdu 3,48% à 8 263,23 points. De son côté, le S&P 500 a lâché 3,07% à 2 73

IBM a reculé de 3,03% à 116,76 dollars sur la place de New York. Les espoirs de reprise durable de la croissance des revenus alimentés par les chiffres du quatrième trimestre ont été anéantis par le Covid-19. Du fait de la pandémie, plusieurs contrats de logiciels n'ont pas été conclus en mars. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le Directeur général Arvind Krishna a précisé que les activités de Cognitive Applications (plate-forme d'intelligence artificielle, Watson, solutions d'analyse de données...) ont été les plus touchées.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les du mois de mars se sont élevées à 5,27 millions en rythme annuel, ressortant au-dessous du consensus Briefing de 5,35 millions. Le chiffre de février a été révisé de 5,77 millions à 5,76 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Apple a déclaré qu'elle lançait ses services App Store, Apple Podcasts, iCloud et Apple Music sur des dizaines de marchés supplémentaires en Afrique, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, entre autres, dans ce qui constitue l'une de ses plus importantes expansions géographiques, selon la presse américaine.

COCA-COLA

Coca-Cola a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, l'afflux de consommateurs dans les grandes surfaces dans la perspective du confinement a plus que compensé la chute des ventes dans les autres canaux de distribution. Le bénéfice net du géant américain des sodas a bondi de 65% à 2,78 milliards de dollars, ou 64 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 51 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 44 cents. Le chiffre d'affaires a reculé d'1% à 8,6 milliards. Wall Street visait 8,3 milliards.

HERTZ

Dans un contexte de crise du Covid-19, Hertz, le spécialiste américain de la location de véhicules, veut licencier environ 10 000 employés en Amérique du Nord. Cette mesure a commencé à être mise en application le 14 avril dernier et sera complétée ce mardi.

IBM

IBM a dévoilé hier soir des ventes décevantes au premier trimestre et retiré ses objectifs 2020. Sur la période, le géant informatique a enregistré un bénéfice net en recul de 26% à 1,175 milliard de dollars, soit 1,31 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,84 dollars, soit 3 cents de mieux que les attentes. Les revenus de "Big blue" ont reculé de 3,4% à 17,57 milliards de dollars, ressortant sous le consensus Bloomberg s'élevant à 17,7 milliards.

LOCKHEED MARTIN

Dans un contexte de crise du Covid-19, Lockheed Martin a dévoilé mardi ses nouveaux objectifs financiers pour 2020. Ainsi, le groupe américain de défense et de sécurité vise un chiffre d'affaires compris entre 62,25 milliards et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 62,75-64,25 milliards de dollars. Les autres objectifs demeurent inchangés. Lockheed table ainsi sur un bénéfice par action compris entre 23,65 et 23,95 dollars.

STARBUCKS/BEYOND MEAT

Starbucks a annoncé, lundi, qu'il va inclure dans sa carte trois produits Beyond Beef (Beyond Meat) sur son marché chinois. Le spécialiste des substituts de viande va donc faire ses débuts dans plus de 3 300 points de vente en Chine continentale. Starbucks a rouvert la plupart de ses magasins dans le pays. Il ne s'agit pas du premier partenariat entre les deux entreprises, Beyond Meat a, en effet, déjà établi un accord avec la chaîne de cafés afin de lancer des sandwichs dans ses sites au Canada.