Analyse AOF clôture Wall Street - Nouveau record pour le Dow Jones grâce à Jerome Powell

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs sont finalement restés sur leur faim concernant l'évolution du dossier commercial sino-américain. Donald Trump n'a fait aucune annonce décisive mardi lors de son discours à l'Economic Club de New York. En revanche, les opérateurs ont bien accueilli la prévision de Jerome Powell d'une poursuite de la croissance américaine et d'une reprise de l'inflation. Le Dow Jones a gagné 0,33% à 27 783,59 points, soit un nouveau record. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,05% à 8 442,10 points.

Tesla a reculé de 1,09% à 346,11 dollars sur la place de New York. Le constructeur américain de véhicules électriques a finalement choisi Berlin pour ouvrir sa « Giga-usine» européenne. C'est ce qu'a tweeté mardi soir Elon Musk, son directeur général. Cette usine « construira des batteries, des motorisations et des véhicules, à commencer par le Model Y » à partir de 2021, a expliqué le dirigeant. Elle comprendra également un centre d'ingénierie et de design. Elle sera située dans la banlieue de la capitale allemande, près du nouvel aéroport.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation, hors les éléments volatils que sont l'énergie et alimentation, a augmenté de 0,2 % en octobre par rapport à septembre et de 2,3% en rythme annuel. Le consensus Reuters était de respectivement +0,2% et +2,4%.

A 17h, l'audition du président de la Fed par la commission économique conjointe du Congrès a débuté.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APOLLO

Apollo Global Management a annoncé l'acquisition de Tech Data pour 5,4 milliards de dollars ou 130 dollars par titre. Il offre ainsi une prime de 24,5 % par rapport à la moyenne en clôture de 30 jours pour la période close le 15 octobre, dernière journée avant les rumeurs sur un rachat. Le conseil d'administration du grossiste en informatique a approuvé la transaction à l'unanimité.

CANADA GOOSE

Canada Goose a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes. Le fabricant canadien de doudounes haut de gamme continue de séduire le public, notamment ceux des grands magasins comme Bloomingdales et Nordstrom. Au troisième trimestre, le bénéfice net du groupe, hors éléments exceptionnels, est ressorti en hausse de 23% à 0,43 dollar par action, contre 0,35 dollar par action attendu par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 222,7 millions de dollars, en progression de 26,3%. Il ressort supérieur aux attentes des analystes.

CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS

Saint-Gobain et Continental Building Products ont annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Saint-Gobain de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37 dollars par action, dans le cadre d'une opération en numéraire représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros). Le prix convenu représente une prime de 34,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours au 11 novembre 2019.

LIBERTY GLOBAL

Sunrise Communications a abandonné le projet de rachat d'UPC Suisse et va dans ce contexte, verser une indemnité de résiliation de 50 millions de francs suisses à Liberty Global.

