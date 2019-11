Analyse AOF clôture Wall Street - Nouveau record pour le Dow Jones

(AOF) - Wall Street a décroché de nouveaux records, profitant des propos encourageants tenus ces derniers jours sur le dossier commercial sino-américain et réitérés par le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. En signe de bonne volonté, Washington envisagerait d'ailleurs de supprimer les droits de douane sur certains produits chinois, selon le Financial Times. En parallèle, les résultats trimestriels d'Uber ont été sanctionnés. Le Dow Jones a gagné 0,11% à 27 492,63 points, soit un nouveau plus haut historique. Le Nasdaq Composite, lui, a progressé de 0,02% à 8 434,68 points.

Uber Technologies a chuté de 9,86% à 28,015 dollars sur la place de New York, dans le sillage de ses résultats du troisième trimestre 2019. Si le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a rendu une copie meilleure que prévu, les investisseurs n'en sont pas rassurés pour autant devant l'importance des pertes et les incertitudes persistantes concernant l'atteinte de la rentabilité.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice ISM des services est ressorti à 54,7 en octobre 2019, contre 52,6 en septembre et un consensus Reuters de 53,5.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite IHS-Markit est ressorti à 50,9 au mois d'octobre 2019, contre 51 en septembre. Dans les services, l'indice s'est établi à 50,6 en octobre, après 50,9 en septembre.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre 2019, conformément aux attentes des économistes. En revanche, le déficit commercial d'août a été révisé à -55 milliards contre - 54,9 milliards précédemment.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CHESAPEAKE

Chesapeake a accusé une perte plus lourde que prévu tandis que ses ventes ont reculé plus que prévu. Le producteur américain de pétrole et de gaz a enregistré au troisième trimestre 2019 une perte nette de 101 millions de dollars, ou -6 cents par action, contre une perte de 169 millions, ou -19 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 11 cents, au-dessus des attentes de Wall Street qui tablait sur une perte de 10 cents.

KROGER

Kroger est attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars lors de sa réunion avec les investisseurs. L'entreprise de grande distribution a également réaffirmé ses prévisions pour l'exercice en cours. Concernant 2020, Kroger prévoit que la croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables (hors carburant) sera supérieure à 2,25 % et que le BPA ajusté se situera entre 2,30 et 2,40 dollars. Des perspectives supérieures aux attentes.

OCCIDENTAL PETROLEUM

Occidental Petroleum a accusé une perte au troisième trimestre, le premier trimestre où sont intégrés les comptes d'Anadarko Petroleum, acquis pour 38 milliards de dollars. La perte nette est ressortie à 912 millions de dollars, ou 1,08 dollar par action, contre un bénéfice de 1,87 milliard, ou 2,44 dollars par action un an plus tôt. Le groupe a été pénalisé par 969 millions de dollars de coûts liés à la fusion. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 11 cents, contre un consensus de 37 cents.

REGENERON

Regeneron a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre 2019, le laboratoire pharmaceutique américain a réalisé un bénéfice net de 669,6 millions de dollars, ou 5,86 dollars par action, contre 594,7 millions, ou 5,17 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 6,67 dollars, au-dessus du consensus qui le donnait à 6,36 dollars. Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,05 milliards, en hausse de 23,1% grâce notamment au Dupixent, le traitement de l'eczéma développé avec Sanofi.

UBER

Uber Technologies a dévoilé lundi soir ses résultats au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC) a publié une perte nette de 1,16 milliard de dollars sur la période, ou -68 cents par action, à comparer avec une perte nette de 986 millions de dollars, ou -2,21 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait une perte un peu plus lourde à -70 cents par action.

XEROX

Xerox a annoncé la vente de sa participation de 25 % dans Fuji Xerox Co, Ltd à une filiale de Fujifilm et la cession à une filiale de Fuji Xerox Co, Ltd de sa participation de 51 % dans leur coentreprise Xerox International Partners. Le groupe américain recevra un total d'environ 2,3 milliards de dollars. Xerox prévoit d'utiliser le produit de cession pour réaliser des opérations de fusions et acquisitions relutives dans son coeur de métier et les industries adjacentes, distribuer du capital aux actionnaires et rembourser sa dette de 550 millions de dollars venant à échéance en décembre 2019.