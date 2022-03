Analyse AOF clôture Wall Street - Nette hausse après la Fed

(AOF) - Wall Street a clôturé en nette hausse après la Fed. Sans surprise, la banque centrale a relevé d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur. Des signes favorables ont émané des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, donnant un léger espoir d’espérer à un accord. Autre facteur positif : les autorités chinoises vont prendre des mesures en faveur des marchés financiers. Ces éléments ont permis de reléguer en arrière-plan des ventes au détail décevantes. Le Dow Jones a gagné 1,55% à 34 063,1 points. Le Nasdaq a bondi de 3,77% à 13 436,55 points.

Lockheed Martin a reculé de 6,11% à 421,32 dollars.. Le Pentagone n'aurait inscrit que 61 avions de combat F-35 dans son prochain budget, contre les 94 attendus initialement et les 85 inscrits dans le budget de cette année. C'est ce qu'a rapporté mercredi Bloomberg sur la base de source proches du dossier. Une décision qui tranche radicalement avec l'annonce faite récemment par le ministre allemand de la défense concernant une commande de 35 avions F-35. Lockheed Martin avait alors atteint un plus haut historique.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont progressé de 0,3% en février 2022, sur un mois, là où le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,4 %. Elles avaient grimpé de 4,9% en janvier 2022 (chiffre révisé de +3,8%). Hors secteur automobile, elles ont progressé de 0,2% en février, après une hausse de 4,4% le mois précédent (chiffre révisé de +3,3%) et un consensus de +0,8%.

Aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont progressé de 1,4% en février 2022 par rapport au mois précédent. En janvier 2022, ils avaient grimpé de 1,9% (chiffre révisé de +2%).

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises ont augmenté de 1,1% sur un mois en janvier 2022, après une hausse de 2,4% en décembre 2021 (chiffre révisé de +2,1%).

L'indice NAHB , qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 79 en mars 2022, décevant les attentes du consensus Briefing.com (81). En février 2022, l’indice NAHB était ressorti à 81 (chiffre révisé de 82).

Enfin, la Fed a relevé d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur pour la première fois depuis décembre 2018.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Foxconn a redémarré une partie de sa production sur son site de Shenzhen, situé dans le sud de la Chine. Pour ce faire, le fournisseur d'Apple a dû remplir les conditions du gouvernement en instaurant un système de " circuit fermé ". Celui-ci permet aux employés de vivre et travailler dans une " bulle ". En préouverture de Wall Street, ce mercredi, Apple gagne près de 2 %.

Norton

NortonLifeLock recule de 6 % en préouverture de Wall Street ce mercredi. L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a manifesté son inquiétude quant à une possible réduction de la concurrence sur le marché britannique découlant du projet de rachat d'Avast par la société américaine de cybersécurité. Une enquête de phase 2 pourrait être ouverte si les deux groupes ne proposent pas de solutions dans les 5 prochains jours.

Seagen

Sanofi et et la biotech américaine Seagen ont conclu un accord exclusif de collaboration en vue de la conception, du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu'à trois formes de cancer. Cette collaboration prendra appui sur la technologie exclusive des anticorps monoclonaux (mAb) de Sanofi et sur la technologie exclusive ADC de Seagen. Les ADC sont des anticorps conçus pour délivrer des médicaments anticancéreux puissants aux cellules tumorales exprimant une protéine spécifique. Sanofi a actuellement un ADC en développement.

Starbucks

Starbucks a annoncé mercredi que Kevin Johnson, son directeur général, prendra sa retraite le 4 avril prochain. C’est le fondateur Howard Schultz qui assurera l'intérim pendant que le conseil d'administration cherchera un successeur.

Stellantis

Stellantis a annoncé mercredi le lancement de son premier fonds de capital-risque avec la création de Stellantis Ventures. Le fonds a pour objectif d'investir dans un premier temps, 300 millions d'euros dans des startups développant des produits innovants orientés clients, susceptibles d'être déployés dans les secteurs automobile et mobilité, et ce à différentes étapes de leur évolution.

Tesla

Tesla suspend pour deux jours (mercredi et jeudi) l’activité dans son usine de Shanghai, dans un contexte de résurgence de la pandémie de Covid 19 en Chine. C’est ce qu’a rapporté Reuters sur la base d’une note interne adressée aux salariés et fournisseurs. Cela n’empêche pas le constructeur de véhicules électriques de gagner 2 % en préouverture de Wall Street, ce mercredi.