Analyse AOF clôture Wall Street - Net rebond, les technologiques à la pointe

(AOF) - Les marchés actions américains ont confirmé leur bonne orientation, en particulier les valeurs technologiques. Paradoxalement, les statistiques économiques décevantes, ventes au détail et confiance des consommateurs, sont de bonnes nouvelles dans un contexte de craintes inflationnistes. Celles-ci se tassant, le rendement du 10 ans américain fait de même, perdant 2 points de base à 1,64%. Parmi les valeurs, Disney ne s'est pas joint à la hausse en raison d'un nombre d'abonnés à Disney+ décevant. Le Dow Jones a gagné 1,06% à 34 382,13 points et le Nasdaq Composite, 2,32% à 13 429,98 points.

Disney a reculé de 2,45% au Dow Jones, à 173,73 dollars par action, après avoir révélé un nombre d'abonnés à son service de streaming phare, Disney+, largement en-dessous des attentes. La plateforme de vidéo à la demande comptait en effet 103,6 millions d'abonnés au 3 avril 2021 (en hausse de 9,2%, soit +8,7 millions, par rapport à début janvier), alors que les analystes en attendaient 109,26 millions. La firme de Mickey est victime de la saturation du marché américain, et doit notamment se battre contre Netflix, HBO Max d'AT&T, ou encore, depuis peu, Paramount+ de ViacomCBS.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan est ressorti à 82,8 en mai, selon une première estimation. Il était anticipé à 90,4 après 88,3 en avril.

La production industrielle a augmenté de 0,7% en avril aux Etats-Unis, en ligne avec le consensus. Le chiffre de mars a été révisé de +1,4% à +2,4%. Le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 74,9% alors que le marché visait 75,1%. Le chiffre de mars a été confirmé à 74,4%.

Les prix des importations, hors pétrole, ont augmenté de 0,7% en avril après +0,9% en mars, chiffre révisé de +0,8%.

Les ventes au détail sont restées stables en avril aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters de +1% et +10,7% en mars, chiffre révisé de 9,8%. Hors automobiles, elles ont reculé de 0,8% alors qu'elles étaient anticipées en augmentation de 0,7% après un bond de 9% en mars, chiffre révisé de 8,7%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIRBNB

Dans un contexte de crise du Covid-19 qui perdure, Airbnb a dévoilé jeudi soir des résultats mitigés au titre du trimestre 2021. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers a essuyé une perte nette de 1,17 milliard de dollars sur la période, soit -1,95 dollar par action. Une perte plus lourde que celle anticipée par le consensus FactSet, qui tablait sur -1,17 dollar par action. En revanche, Airbnb a fait mieux que prévu du côté du chiffre d'affaires, qui ressort à 887 millions de dollars (+5% sur un an), contre 721 millions de dollars attendus par le marché.

AMAZON

Le géant du net compte recruter 10 000 employés au Royaume-Uni cette année, portant ainsi ses effectifs dans le pays à plus de 55 000. Ils travailleront principalement dans ses centres de logistique, dont plusieurs nouveaux verront le jour, dans le marketing numérique, l'ingénierie, la production de vidéo, le développement de logiciels, ou encore le cloud.

DISNEY

Walt Disney a publié au second trimestre (clos début avril) de son exercice 2021 un bénéfice de 50 cents par action, quasiment multiplié par deux par rapport à la même période l'an dernier. Hors éléments exceptionnels, le BPA a grimpé de 32% à 79 cents, très loin devant le consensus FactSet qui en espérait 26. Les revenus ont chuté de 13% à 15,61 milliards de dollars, et est ressorti en-dessous des attentes, notamment pénalisé par la plupart des parcs à thème au cours du trimestre.

DOORDASH

A l'issue d'un solide début d'année, Doordash a relevé sa prévision annuelle concernant la valeur brute de ses commandes. Le géant de la livraison de repas à domicile, numéro 1 aux Etats-Unis, vise désormais une fourchette comprise entre 35 et 38 milliards de dollars, contre un consensus de 32,6 milliards et une précédente fourchette comprise entre 30 et 33 milliards de dollars. Pour sa part, l'Ebitda ajusté est attendu entre 0 et 300 millions de dollars cette année, contre un consensus de 120 millions.

GENERAL MILLS /TYSON FOODS

General Mills a conclu un accord en vue de l'acquisition de l'activité de friandises pour animaux de compagnie de Tyson Foods pour 1,2 milliard de dollars. La transaction se fera en espèces et prévoit un avantage fiscal estimé à 225 millions de dollars, soit un prix d'achat effectif de 975 millions de dollars. Dans le cadre de cette acquisition, General Mills acquiert également une usine de fabrication à Independence, dans l'Iowa.

TESLA

Tesla est bien orienté en préouverture des marchés actions américains ce vendredi. Le constructeur de véhicules électriques serait en discussions avec le fabricant chinois de batteries à bas coût EVE Energy en vue de l'intégrer à la chaîne d'approvisionnement de son usine de Shanghai. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de quatre sources proches du dossier. La firme d'Elon Musk n'a pas encore réagi officiellement à cette information.