Analyse AOF clôture Wall Street - Net rebond

(AOF) - Wall Street a clôturé en nette hausse. Les investisseurs ont salué l'adoption par la Chambre des Représentant du plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden, même s'il reste l'obstacle du Sénat. Ils ont également bien accueilli le feu vert de la FDA au vaccin de Johnson & Johnson. Les premières livraisons sont attendues ce mardi. Les valeurs technologiques, malmenées à la fin du mois de février, ont fortement rebondi. Le Dow Jones a gagné 1,95% à 31 535,83 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,01% à 13 588,83 points.

Outre qu'il s'est délesté de ses participations dans les compagnies aériennes américaines presque au plus mauvais moment, les investisseurs retiendront principalement de l'exercice 2020 de Berkshire Hathaway (+3,45% à 377 077,505 dollars pour l'action A), les 25 milliards de dollars de rachat d'actions. Warren Buffett avait pourtant été longtemps un critique de cette pratique. Mais il a du se rendre à l'évidence, le meilleur investissement consistait à renforcer ses investissements dans sa société.

Les chiffres économiques du jour

L'indice PMI dans le secteur manufacturier compilé par IHS Markit est ressorti en février à 58,6, en données définitives, légèrement au-dessus des données préliminaires (58,5) mais encore en dessous du mois de janvier (59,2).

L'indice des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier établi par l'Institute for Supply Management (ISM) est ressorti à 60,8 en février, après 58,7 en janvier. Le consensus visait 58,8.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte hausse au quatrième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 35,83 milliards de dollars, soit 23 015 dollars par action, contre un bénéfice net de 29,16 milliards de dollars, soit 17 909 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

DISNEY, NETFLIX, AMAZON

Les plateformes de streaming ont largement été récompensées dimanche soir lors de la 78ème cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue en distanciel. Le prix du meilleur film dramatique est revenu à "Nomadland", un roadmovie de Chloé Zhao, également vainqueur du prix de meilleure réalisatrice, produit par Searchlight Pictures, désormais filiale de Disney. Amazon Prime n'est pas en reste, avec le Golden Globe de la meilleure comédie pour "Borat 2" et celui de meilleur acteur dans une comédie pour Sacha Baron Cohen.

FERRARI

Ferrari a annoncé vendredi soir son intention de proposer la distribution d'un dividende de 0,867 euro par action au titre de l'exercice 2020, ce qui représente une distribution totale d'environ 160 millions d'euros. Les actionnaires se prononceront sur ce montant le 15 avril prochain lors d'une Assemblée générale. En cas d'approbation par ces derniers, le dividende sera mis en paiement le 5 mai prochain.

JOHNSON & JOHNSON

Samedi dernier, la FDA a autorisé en urgence le vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19. Selon les résultats des études dévoilés par le groupe pharmaceutique américain, ce vaccin est efficace à 85 % contre les formes graves de la maladie, après seulement une injection. Les deux autres vaccins sur le marché, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, nécessitent deux injections. Autre atout, il se conserve dans un simple frigo et non, comme ses concurrents, à des températures allant jusqu'à -70 degrés. Ce vaccin, de conception classique, est réputé efficace contre la plupart des variants.

MODERNA

AstraZeneca a cédé l'intégralité de sa participation de 7,7% dans Moderna au cours de l'exercice 2020. Sellon Le Times, la cession a apporté plus d'un milliard de dollars à AstraZeneca.