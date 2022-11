Analyse AOF clôture Wall Street - Nervosité sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions américains, déjà en recul hier,ont clôturé une nouvelle fois dans le rouge. Si l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est plus faible que prévu, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont, elles, ressorties moins nombreuses que prévu. En réaction à cette dernière statistique, le rendement du 10 ans américain a accru ses gains. La tension sur le marché des taux a donc pesé sur les actions. L'indice Dow Jones a cédé 0,02% à 33.546,32 points tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 0,35% à 11.144,96 points.

Cisco a progressé de 4,96% à 46,59 dollars. Le spécialiste californien des équipements de réseaux télécoms a dévoilé des prévisions meilleures que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Parallèlement, Cisco a annoncé un plan de transformation " afin de rééquilibrer l'organisation et de permettre de nouveaux investissements dans des domaines prioritaires clés. Ce rééquilibrage comprendra des options de déplacement des talents et une restructuration ". La société prendrait une charge de 600 millions de dollars liée à des licenciements et à la réorganisation de ses activités.

Les chiffres économiques du jour

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 19,4 en novembre, à comparer avec un consensus de -6,2 et -8,7 en octobre.

Aux Etats-Unis, 1,526 million de permis de construire en chantier ont été comptabilisés en octobre 2022 en rythme annuel. Le consensus tablait sur 1,512 million, après 1,564 million en septembre. De plus, 1,425 million de mises en chantiers de construire ont été enregistrées en octobre 2022 en rythme annuel. Le consensus visait 1,410 million, après 1,488 million en septembre (révisé de 1,439 million).

222 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000 après 226 000 (révisé à 225 000) la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cisco

Cisco a dévoilé hier soir des prévisions meilleures que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin juillet, de l'exercice fiscal 2022, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 10% à 2,7 milliards de dollars, soit 65 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 86 cents, dépassant de 2 cents le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 6% à 13,6 milliards de dollars alors que le marché visait 13,3 milliards de dollars.

Diamondback Energy

Société engagée dans l'exploration d'hydrocarbures située à Midland au Texas, Diamondback Energy a annoncé la conclusion d'un accord d'achat définitif pour acquérir tous les intérêts locatifs et actifs connexes de Lario Permian, une filiale en propriété exclusive de Lario Oil & Gas Company, en échange de 4,18 millions d'actions ordinaires de Diamondback et de 850 millions de dollars en espèces. La dépense de trésorerie à la clôture devrait être d'environ 775 millions de dollars en raison des flux de trésorerie disponibles.

Nvidia

Nvidia a publié des résultats trimestriels en forte baisse. Le fabricant américain de cartes graphiques a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net en baisse de 72% à 680 millions de dollars, soit 27 cents par actions. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 58 cents alors que les analystes tablaient sur 70 cents. Le chiffre d'affaires a chuté de 17% à 5,93 milliards de dollars, à comparer avec un consensus s'élevant à 5,79 milliards de dollars.