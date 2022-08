Analyse AOF clôture Wall Street - Les valeurs de croissance s'imposent aux points

(AOF) - Les marchés actions américains se sont retournés à la hausse en seconde partie de séance. Plusieurs données décevantes en Chine, dont les ventes au détail et la production industrielle, mais également aux Etats-Unis (indice NAHB), ont alimenté les craintes de récession. Celles-ci ont pesé sur valeurs liées au pétrole, mais ont aussi entraîné une détente des taux longs, favorable aux valeurs de croissance. L’indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,45% à 33 912,44 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,62% à 13 128,05 points.

L'action Moderna a gagné 3,27% à 176,78 dollars. Une version actualisée de son vaccin contre le Covid-19, ciblant le virus d'origine et le variant Omicron, a été approuvée par l'autorité de régulation britannique, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Cette autorisation concerne l'administration de doses de rappel aux adultes. Moderna a terminé les demandes d'autorisation pour ce vaccin en Australie, au Canada et dans l'Union européenne et attend d'autres décisions d'autorisation.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des constructeurs immobiliers, NAHB, est ressorti à 49 en août. Il était attendu à 55 après 55 en juillet.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -31,3 en août après 11,1 en juillet. Il était attendu à 5,5.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Moderna

Nexstar Media

Nexstar Media Group a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 75 % dans le réseau de télévision, CW Network. Warner Bros. Discovery et Paramount Global, les copropriétaires actuels de CW, conserveront chacun une participation de 12,5 % dans CW et continueront à produire des contenus originaux et scénarisés pour le réseau.