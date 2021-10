Analyse AOF clôture Wall Street - Les technologiques en soutien

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse mamgré les inquiétudes concernant la progression de l’inflation et la flambée des prix de l’énergie. Côté statistiques, le ralentissement plus marqué que prévu de la croissance chinoise au troisième trimestre et le repli inattendu de la production industrielle US en septembre ont légèrement pesé sur le Dow Jones. L'indice phare des valeurs traditionnelles a cédé 0,1% à 35 258,61 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,84% à 15 021,81 points dans le sillage d'Apple (+1,2%) qui a présenté deux nouveaux MacBook Pro et Facebook (+3,35%).

Facebook a annoncé un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés au sein de l'Union européenne (UE) au cours des cinq prochaines années. En Bourse, l'action premier réseau social mondial a gagné 3,35% à 335,635 dollars. La firme créée par Mark Zuckerberg développe ce qu'il appelle le métaverse – " une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ".

Les chiffres économiques du jour

La production industrielle a reculé de 1,3 % en septembre 2021 aux Etats-Unis, après avoir baissé de 0,1 % en août (chiffre révisé de +0,4%). Le consensus Briefing.com était de +0,2% pour septembre. Pour sa part, le taux d'utilisation des capacités de production a atteint 75,2% en septembre, contre 76,2% en août (chiffre révisé de 76,4%) et un consensus Briefing.com de 76,5%.

L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, est ressorti à 80 en octobre 2021, dépassant les attentes du consensus Briefing.com (75). En septembre, l’indice NAHB était ressorti à 76.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon annonce que 150 000 emplois saisonniers sont désormais disponibles aux États-Unis, dont 4 500 dans l'Illinois. " Tous les emplois d'Amazon aux États-Unis, y compris les postes saisonniers, ont un salaire de départ moyen de 18 dollars de l'heure, des primes à l'embauche pouvant aller jusqu'à 3 000 dollars et 3 dollars de plus par heure selon les postes dans de nombreux endroits " précise le cybermarchand.

Disney

Barclays a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne sur le titre Disney, selon une source de marché.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a reçu l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) pour prendre la pleine propriété de Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited. Il en était le copropriétaire depuis 17 ans en raison de la réglementation chinoise. Cette dernière évolue et le système financier du pays s'ouvre de plus en plus à des acteurs majeurs des États-Unis et d'ailleurs. La société sera rebaptisée Goldman Sachs (China) Securities Company Limited.

Netflix

Netflix estime que sa série évènement "Squid Game" devrait lui rapporter 891,1 millions de dollars de retombées économiques, rapporte Bloomberg sur la base d'un document interne auquel l'agence a eu accès. La première saison de la série sud-coréenne n'a coûté que 21,4 millions de dollars, soit environ 2,4 millions de dollars par épisode. Au total, environ 132 millions de spectateurs ont regardé au moins deux minutes de "Squid Game" dans les 23 premiers jours après sa diffusion.

Stellantis

Stellantis et LG Energy Solution ont signé un protocole d'accord pour la production de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord. Les parties concernées prévoient la construction par la co-entreprise d'une nouvelle usine de fabrication de batteries qui aidera Stellantis à atteindre son objectif : que les véhicules électrifiés représentent plus de 40 % des ventes réalisées aux États-Unis à l'horizon 2030. Avec un démarrage prévu au premier trimestre 2024, l'usine vise une capacité de production annuelle de 40 GWh.

Par ailleurs, Maserati, la marque de luxe de Stellantis, a annoncé lundi le report du lancement de son nouveau SUV Grecale au printemps 2022, alors que le nouveau modèle devait initialement être présenté le 16 novembre prochain.