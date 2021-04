Analyse AOF clôture Wall Street - Les statistiques ont favorisé le rebond

(AOF) - Vendredi soir, les marchés américains ont terminé en nette hausse, soutenus par des statistiques économiques meilleures que prévu. Le secteur privé a enregistré une expansion plus forte que prévu en avril et les ventes de maisons neuves ont aisément dépassé les attentes. En conséquence, le rendement du 10 ans a gagné 2 points de base à 1,563%, soutenant les valeurs financières. Les valeurs technologiques n'ont pas pour autant été en reste, à l'exception notable d'Intel. En repli jeudi, le Dow Jones a rebondi de 0,67% à 14 016,81 points et le Nasdaq Composite, de 1,44% à 14 016,81 points.

Intel a chuté de 5,32% à 59,24 dollars.Si le numéro un mondial des semi-conducteurs a présenté hier soir des profits plus élevés que prévu, il doit cette performance à la résurgence du PC provoquée par le boom du travail à domicile. Mais les investisseurs retiennent surtout la contreperformance de la division puces pour centres de données, particulièrement rentable, même si cette dernière souffre de la hausse des investissements ce trimestre.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de maisons neuves sont ressortie à 1,021 million en mars aux Etats-Unis en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 886 000 et 846 000 en février; chiffre révisé de 775 000.

Le secteur privé a enregistré une expansion plus forte que prévu en avril aux Etats-Unis, selon le bureau d'études IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 62,2 contre 59,7 en mars. Dans le détail, le PMI manufacturier est passé de 59,1 à 60,6 et il était attendu à 60,5. Le PMI dans les services est passé de 60,4 à 63,1, au plus haut depuis sa création, alors qu'il était attendu à 61,9.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SNAP

Le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en très nette hausse à Wall Street grâce à une performance trimestrielle solide. Au premier trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 286,88 millions de dollars, soit -19 cents par action, à comparer avec une perte nette de 305,93 millions de dollars, représentant 21 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le résultat par action est juste à l'équilibre. Ses revenus ont bondi de 66% à 770 millions de dollars, ressortant bien au delà des attentes du marché : 742,4 millions de dollars.

DELTA AIR LINES

Delta Air lines a converti une option en commande ferme pour 25 avions A321neo. Ces appareils seront équipés de moteurs Pratt & Whitney PW1100G-JM. La compagnie aérienne américaine a également assorti sa commande d'une option portant sur 25 appareils supplémentaires.

AMERICAN EXPRESS

American Express a dévoilé des profits trimestriels supérieurs aux attentes, mais des revenus décevants. Au premier trimestre, l'émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net de 2,235 milliards de dollars, soit 2,74 dollars par action contre respectivement 367 millions de dollars et 41 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action est ressorti au-dessus du consensus de 1,61 dollar. Ses revenus ont reculé de 12% pour tomber à 9,06 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 9,21 milliards de dollars.

HONEYWELL

Au premier trimestre 2021, Honeywell a généré un bénéfice de 2,03 dollars par action, en repli de 8% sur un an. En données ajustées, le BPA ressort à 1,92 dollar, en baisse de 13%, mais reste supérieur au consensus de Wall Street qui visait 1,80 dollar par action. Les ventes du conglomérat industriel ont elles aussi fait mieux que prévu, à 8,454 milliards de dollars (quasi-stables) contre 8,1 milliards attendus. La société a également relevé ses objectifs 2021 et vise désormais une croissance des ventes de 3% à 5% (contre 1% à 4% précédemment) et un BPA ajusté de 7,75 à 8 dollars.

MATTEL

Mattel a enregistré une perte de 115,2 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 33 cents par action, après une perte de 210,7 millions, ou 61 cents par action, un an plus tôt. En données ajutées, la perte par action se réduit à 10 cents, contre 56 cents l'an dernier à la même époque, alors que le consensus FactSet s'attendait à une perte bien plus importante de 36 cents par action. Les ventes du fabricant de jouet ont quant a elles bondi de 47% à 874 millions de dollars, pour un consensus de 684 millions, soutenues notamment par les ventes de Barbie et d'American Girl.

SCHLUMBERGER

Schlumberger a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, la société américaine de services pétroliers a dégagé un bénéfice par action de 21 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 19 cents. Idem pour le chiffre d'affaires qui ressort à 5,22 milliards de dollars, contre un consensus de 5,08 milliards de dollars.

INTEL

Intel a présenté hier soir des résultats meilleurs qu'anticipé, mais la faiblesse des très rentables puces pour centres de données ont déçu. Au premier trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a vu son bénéfice net chuter de 41% à 3,4 milliards de dollars, soit 82 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,39 dollar, dépassant le consensus Refinitiv s'élevant à 1,15 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 19,7 milliards de dollars. Il est stable en données ajustées à 18,6 milliards de dollars alors que le marché visait 17,89 milliards de dollars.