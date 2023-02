Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés terminent en hausse avant l'inflation américaine

(AOF) - Les indices américains ont terminé à la hausse à la clôture grâce aux valeurs de la tech (Microsoft, Meta). Très attendus mardi, les chiffres sur l'inflation américaine pourraient faire évoluer les anticipations sur les taux d'intérêt après que Jérôme Powell ait constaté un début de processus de désinflation. Cette semaine, les investisseurs réagiront aussi sur les ventes au détail. Les taux longs se stabilisent, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans à 3,73%. Le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné respectivement 1,11% à 34 245 points et 1,48% à 11 891 points.

L'action Check Point Software Technologies bénéficie peu de ses résultats meilleurs que prévu. Le titre du spécialiste des produits de cybersécurité n'a progressé que de 0,87% à 128,26 dollars alors que le Nasdaq Composite gagne plus de 1%. Au quatrième trimestre, la firme israélienne cotée au Nasdaq a généré un bénéfice net de 270 millions de dollars, soit 2,2 dollars, contre respectivement 260 millions de dollars et 1,98 dollar, un an avant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,45 dollars, ressortant au-dessus du consensus Refinitiv s'élevant à 2,35 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Les valeurs à suivre

Bed Bath &Beyond

Bed Bath &Beyond, dont le titre progresse d'environ 5% en avant-Bourse, va cesser ses opérations au Canada, selon un document judiciaire publié sur le site du cabinet de conseil Alvarez & Marsal. Rappelons que le détaillant d'articles pour la maison, qui tente d'éviter la faillite, a levé environ 225 millions de dollars dans une offre d'actions la semaine dernière et a déclaré qu'il pourrait obtenir 800 millions de dollars supplémentaires au cours des 10 prochains mois.

Boeing

Air India, propriété du conglomérat indien Tata Group, a entériné une commande historique à Airbus et Boeing d'environ 500 appareils pour une facture estimée à plus de 100 milliards de dollars (93,5 milliards d'euros) au prix catalogue, selon les informations de Reuters. L'annonce de cette commande pourrait être officialisée cette semaine. Dans le détail, Air India devrait acquérir 250 Airbus (210 appareils monocouloirs A320neos et 40 bi-couloirs A350) et 220 Boeing (190 monocouloirs 737 MAX, 20 787 et 10 777X, plus larges).

Check Point Software

PayPal

PayPal a interrompu ses travaux sur son stablecoin, alors que les régulateurs renforcent leur surveillance des crypto-monnaies et qu'un partenaire clé du projet, Paxos Trust Co, fait l'objet d'une enquête du département des services financiers de l'État de New York, affirme Bloomberg. Le stablecoin du spécialiste des paiements en ligne devait faire son apparition dans les prochaines semaines.